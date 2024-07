Tanner Tessmann, który był bardzo blisko transferu do Interu, najprawdopodobniej ostatecznie nie trafi do Mediolanu. Strony nie mogą dogadać się w sprawie warunków kontraktu indywidualnego - podaje Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

Tanner Tessmann jednak nie wzmocni Interu Mediolan?

Inter Mediolan dokonał już kilku transferów w trwającym letnim okienku – Nerazzurri wykupili wcześniej wypożyczonych Marko Arnautovicia, Davide Frattesiego oraz Carlosa Augusto, a także sprowadzili Piotra Zielińskiego, Mehdiego Taremiego i Josepa Martineza. Wydawało się, że kolejnym wzmocnieniem mistrza Włoch będzie Tanner Tessmann.

Defensywny pomocnik był już o krok od dołączenia do zespołu prowadzonego przez Simone Inzaghiego. 22-latek miał zostać kupiony przez Inter Mediolan i od razu wypożyczony na sezon do swojej dotychczasowej drużyny, czyli Venezii. Kluby podobno osiągnęły już pełne porozumienie w tej sprawie, ale problemem okazały się… warunki osobiste.

Jak donosi Fabrizio Romano w mediach społecznościowych, Nerazzurri ostatecznie nie spełnili oczekiwań piłkarza odnośnie do wysokości wynagrodzenia. Kością niezgody są warunki kontraktu indywidualnego i w tym momencie transfer “jest wyłączony”. Jeśli nie dojdzie do zwrotu akcji, to 22-letni Amerykanin nie trafi na Stadio Giuseppe Meazza.

Tanner Tessmann w 42 spotkaniach minionej kampanii zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Perspektywiczny pomocnik w lidze włoskiej występuje od lipca 2021 roku, gdy przeszedł do Venezii za niespełna 4 miliony euro z FC Dallas. Wychowanek macierzystej ekipy – Alabama FC – oprócz tego w swoim piłkarskim CV posiada także North Texas SC.