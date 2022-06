Pressfocus Na zdjęciu: Dyrektor sportowy Bayernu Monachium – Hasan Salihamidzic

W poniedziałek wieczorem Bayern Monachium oficjalnie ogłosił transfer Ryana Gravenbercha. Holender kosztował Bawarczyków 18,5 miliona kwoty stałe, do czego mogą dojść także bonusy w postaci 5,5 miliona euro. Pomocnik podpisał z mistrzami Niemiec pięcioletni kontrakt.

Ryan Gravenberch od dłuższego czasu znajdował się w orbicie zainteresowań Bayernu

Bawarczycy w poniedziałek oficjalnie ogłosili pozyskanie pomocnika

Holender podpisał z nowym pracodawcą pięcioletnią umowę

Gravenberch drugim wzmocnieniem przed nowym sezonem

Transfer do Niemiec Ryan Gravenberch potwierdził już w zeszłym tygodniu. Dopiero w poniedziałek Bayern Monachium oficjalnie ogłosił pozyskanie pomocnika Ajaksu Amsterdam. Włodarze klubu, jak i sam piłkarz nie kryli satysfakcji z tego ruchu. Holender w rozmowie z mediami przyznał, że liczy na zdobycie z nowym klubem wielu trofeów.

– Kiedy przyszła oferta z Bayernu, nie musiałem długo nad tym myśleć. To jeden z największych klubów na świecie, a zawodnicy z całego globu chcą grać dla tego zespołu. Przyjeżdżam do Monachium, aby zdobyć wiele tytułów. Bayern jest do nich przyzwyczajony. W tym klubie wszystko jest możliwe, nawet wygranie Ligi Mistrzów – stwierdził Holender w rozmowie z klubowymi mediami.

O transfer utalentowanego pomocnika Ajaksu Amsterdam starał się również Manchester United. Na ponowną współpracę z 20-latkiem nadzieję miał Erik ten Hag, który od przyszłego sezonu poprowadzi ekipę Czerwonych Diabłów. Ich oferta nie przekonała jednak Holendra.

Ajax dostanie za piłkarza 18,5 miliona euro. Kolejne 5,5 miliona zapisano w opcjonalnych bonusach. Z nowym pracodawcą Gravenberch związał się umową na pięć lat. To drugi transfer ekipy z Allianz Areny na sezon 2022/2023. Wcześniej potwierdzone zostało przybycie Noussaira Mazraouiego.

Sprawdź: Gravenberch wytłumaczył, czemu nie wybrał Manchesteru United