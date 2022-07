Pressfocus Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt wkrótce oficjalnie zamieni Juventus na Bayern. Transfer Holendra do mistrza Niemiec potwierdziła jego agentka.

Bayern niedługo sfinalizuje hitowy transfer

Do Monachium przeniesie się czołowy środkowy obrońca w Europie

Zawodnikiem mistrza Niemiec zostanie Matthijs de Ligt

De Ligt wyruszył na podbój Niemiec

Matthijs de Ligt to jeden z najlepszych środkowych obrońców w Europie. Holender, który wypłynął na szerokie wody w Ajaxie, przez ostatnie lata dojrzewał piłkarsko w Turynie, o co dbali Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci. 22-letni środkowy obrońca uznał, że jest gotowy, aby opuścić Juventus i szefować defensywie Bayernu.

Holender przez dłuższy czas łączony był z transferem do Chelsea, która pilnie potrzebowała wzmocnić obronę. Londyńczycy zaczęli nawet negocjacje z Juventusem, ale do porozumienia było daleko. To z kolei wykorzystał Bayern, który wkroczył do gry o pozyskanie de Ligta. Jak się okazało, skutecznie.

Mistrz Niemiec otrzyma niedługo spory zastrzyk gotówki od Barcelony za Roberta Lewandowskiego. Będzie to około 50 milionów euro. Bawarczycy wykorzystają tę kwotę do pozyskania de Ligta, oczywiście dokładając jeszcze do tego pokaźną sumę. Transfer 22-letniego środkowego obrońcy ma kosztować 70 milionów euro podstawy plus 10 w bonusach.

To, że de Ligt zostanie zawodnikiem Bayernu, jest już pewne. Potwierdziła to agentka piłkarza. – Transfer de Ligta zostanie wkrótce sfinalizowany. Muszę podziękować Juventusowi, bo byli świetni z de Jongiem i Pogbą – powiedziała Rafaela Pimenta. Piłkarz opuścił już Turyn i wyruszył w podróż do Monachium. Na oficjalny komunikat mistrza Niemiec zapewne nie trzeba będzie długo czekać.

#DeLigt lascia Torino e vola in direzione Monaco di Baviera // De Ligt has left Turin. He’s now flying to Munich ✈️🇩🇪 @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/CpBH5zugcE — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 18, 2022

