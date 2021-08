Tottenham Hotspur w oficjalnym komunikacie poinformował o sfinalizowaniu transferu obrońcy Atalanty Bergamo Cristiana Romero. 23-letni zawodnik podpisał z Kogutami pięcioletni kontrakt.

Cristian Romero został nowym zawodnikiem Tottenhamu Hotspur, z którym podpisał pięcioletni kontrakt

Atalanta Bergamo otrzyma za swojego zawodnika około 50 milionów euro

Determinacja Tottenhamu dała efekt

Rozmowy między klubami trwały od kilku tygodni i jeszcze niedawno wydawało się, że obu stronom nie uda się dojść do porozumienia. Ostatecznie jednak Atalanta Bergamo przystała na warunki oferowane przez Tottenham Hotspur i oba kluby podpisały umowę, na mocy której Romero przenosi się do klubu z północnego Londynu na zasadzie definitywnego transferu, którego kwota opiewa na 50 milionów euro.

23-latek podpisał z Tottenhamem umowę do 30 czerwca 2026 roku i jest trzecim zawodnikiem, który dołączył do zespołu podczas letniego okna transferowego. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez Nuno Santo dołączyli Bryan Gil z Sevilli oraz były klubowy kolega Romero z Atalanty Pierluigi Gollini.

Romero karierę rozpoczynał w argentyńskim zespole CA Belgrano, z którego latem 2018 roku wyjechał do Europy. Sięgnęła po niego wówczas Genoa, która pozyskała go za nieco ponad 4 miliony euro. Rok później za 26 milionów euro został wykupiony przez Juventus, ale w klubie z Turynu nie zdołał wywalczyć sobie miejsca.

Przed rokiem dołączył na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu do Atalanty Bergamo. Sezon 2020/21 był w jego wykonaniu bardzo dobry, co zaprocentowało teraz przenosinami do angielskiej Premier League.

Środkowy obrońca we włoskiej Serie A rozegrał do tej pory 88 spotkań, zdobywając pięć goli i dokładając do tego sześć asyst. Na swoim koncie ma również pięć występów i jedną bramkę w reprezentacji Argentyny.

Czytaj także: Trener Tottenhamu sprowadzi byłego podopiecznego?