Real Madryt sprowadził Kyliana Mbappe, co stawia przyszłość innych ofensywnych graczy pod znakiem zapytania. Tottenham interesował się Brahimem Diazem, lecz usłyszał sprzeciw ze strony Królewskich.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Real nie chce się osłabiać

Real Madryt sprowadził tego lata Kyliana Mbappe, który na pewno zajmie jedno z miejsc w ofensywie wyjściowej jedenastki Carlo Ancelottiego. Dodatkowo do drużyny dołączy Endrick, którego transfer zapewniono sobie już wcześniej. To sprawia, że niepewna pozostaje przyszłość takich zawodników, jak Rodrygo, Arda Gueler czy Brahim Diaz, którzy najprawdopodobniej będą musieli się zadowolić ławką rezerwowych. W przypadku tego ostatniego pojawiła się opcja przeprowadzki, gdyż swoje zainteresowanie zakomunikował Tottenham. Przedstawiciel Premier League zwrócił się do Realu Madryt z pytaniem o dostępność 24-letniego Marokańczyka.

Do transferu Diaza tego lata raczej jednak nie dojdzie. Królewscy nie chcą się osłabiać, traktując tego pomocnika jako jakościowego gracza do rotacji. Co więcej, sam reprezentant Maroka również nie zamierza zmieniać otoczenia. Naładowany niezłym sezonem 2023/2024 jest gotów walczyć o miejsce w składzie. Nie uważa, aby był na straconej pozycji, zwłaszcza, że Toni Kroos zwalnia jedno miejsce w środku pola.

Tottenham obejdzie się więc smakiem, podobnie zresztą jak AS Roma, która również monitorowała jego sytuację. Diaz w sezonie 2023/2024 zgromadził dwanaście bramek i dziewięć asyst w 44 występach. Był głównie rezerwowym, choć Ancelotti dawał mu również szanse gry od pierwszej minuty.

Zobacz również: Kompromitacja Lecha Poznań! Sprzedaje bilety na sparing za 50 zł