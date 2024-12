Tottenham może wybawić Barcelonę. Zagiął parol na niechcianego gwiazdora

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

De Jong wystawiony na sprzedaż

Frenkie de Jong od lat jest na siłę wypychany z FC Barcelony. Jednak ostatnie kontuzje i słabe występy sprawiły, że Duma Katalonii jest gotowa zgodzić się na dość niską opłatę transferową, co wynika również z problemów finansowych klubu. Barcelona wolałaby uniknąć sytuacji, w której De Jong zostanie w klubie do końca kontraktu, tracąc na swojej wartości rynkowej.

Tottenham Hotspur, pod wodzą Ange Postecoglou, szuka zawodnika, który wniesie jakość do środka pola i elastyczność taktyczną do zespołu. Frenkie de Jong idealnie wpisuje się w te wymagania. Klub z północnego Londynu pragnie wzmocnić swoją pozycję w Premier League i walczyć o najwyższe cele, a pozyskanie Holendra byłoby znaczącym krokiem w tym kierunku, donosi “Fichajes”.

De Jong znajduje się również na celowniku Manchesteru United. Jednak po przyjściu do klubu Rubena Amorima zainteresowanie Czerwonych Diabłów nieco osłabło. Wcześniej bowiem to Erik ten Hag namawiał klub do sprowadzenia gwiazdy Barcelony, z którą pracował wcześniej w Ajaxie Amsterdam. Z tego powodu Koguty wydają się być faworytem do pozyskania Holendra.

Barcelona jest otwarta na oferty w granicach 20 milionów euro, co przy obecnych problemach finansowych klubu wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Rozmowy z Tottenhamem i Manchesterem United mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

