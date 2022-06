Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Tottenham Hotspur oferuje reprezentanta Holandii Stevena Bergwijna jako część zapłaty za napastnika Evertonu Richarlisona. Ponadto Koguty mają dopłacić do tej transakcji 20 milionów funtów, informuje The Telegraph. Czy dojdzie do wymiany zawodników między klubami Premier League?

The Telegraph podaje, że Tottenham walczy o pozyskanie Richarlisona z Evertonu

Koguty oferują za Brazylijczyka Bergwijna plus 20 milionów funtów

Napastnik jest obecnie głównym celem transferowym Spurs

Richarlison priorytetem Tottenhamu

Jak dotąd najnowsza oferta gracz plus gotówka została stanowczo odrzucona przez Everton. Tottenham pierwotnie oferował Harry’ego Winksa w ramach rozliczenia, jednak tym zawodnikiem nie była zainteresowana drużyna z Liverpoolu. Innym piłkarzem oferowanym przez Koguty był Lucas Moura.

24-letni Bergwijn przeszedł do Spurs z PSV Eindhoven w styczniu 2020 roku za kwotę około 27 milionów funtów. Chociaż był dość znaczącą częścią pierwszego zespołu, nie wywarł takiego wpływu na grę drużyny, jakiego można było oczekiwać.

Początkowo Tottenham był także zainteresowany Anthonym Gordonem i Benem Godfreyem, jednak władze klubu ostatecznie postawiły na transfer Brazylijczyka i teraz na nim w pełni skupiają swoją uwagę.

Reprezentant Brazylii byłby drugim ważnym transferem Spurs po sprowadzeniu 33-letniego Chorwata Ivana Perisicia, który był wolnym zawodnikiem. Te dwie umowy są częścią poważnej przebudowy klubu, aby zachęcić menedżera Antonio Conte do zaangażowania się w długoterminową perspektywę. Miliarder Joe Lewis, główny udziałowiec spółki, która jest właścicielem Spurs, przeznaczył 150 milionów funtow na transfery tego lata.

Były dziennikarz BBC Jon Sopel napisał na Twitterze, że widział Levy’ego jedzącego kolację ze swoim odpowiednikiem z Evertonu Billem Kenwrightem w londyńskiej restauracji Scott’s w poniedziałkowy wieczór sugerując, że podczas spotkania mógł być omawiany potencjalny transfer Brazylijczyka.

Zobacz również: Newcastle United zaprezentowało nowe stroje i wzbudziło kontrowersje