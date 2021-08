Tottenham chce pomocnika Lyonu. Arsenal odpadł z gry

Tottenham Hotspur jest zainteresowany pozyskaniem pomocnika Olympique Lyon Houssema Aoaura. Koguty mają teraz na to większą szansę, bowiem Arsenal, który również interesował się tym piłkarzem zdecydował się na inne rozwiązanie.

Houssem Aouar jest jednym z zawodników wystawionych przez Olympique Lyon na listę transferową

23-letni Francuz znajduje się na celowniku Tottenhamu Hotspur, który chce się jeszcze wzmocnić przez zamknięciem okna transferowego

Aouar znajdował się także w kręgu zainteresowań Arsenalu, ale Kanonierzy zdecydowali się na transfer Martina Odegaarda

Tottenham wykorzysta okazję?

Menedżer Tottenhamu Nuno Santo nie ukrywa, że chciałby jeszcze wzmocnić skład swojego zespołu przez zamknięciem letniego okna transferowego i jednym z kandydatów do wzmocnienia drugiej linii jest właśnie Aouar. 23-letni pomocnik został niedawno poinformowany przez dyrektora sportowego Lyonu Juninho Pernambucano, że ma “zielone światło” na odejście z klubu.

Aouar był wcześniej łączony z transferem do Arsenalu, ale klub z Emirates Stadium zdecydował się na pozyskanie za 30 milionów funtów Martina Odegaarda z Realu Madryt. Tym samym pozyskanie francuskiego pomocnika jest nieaktualne. To sprawia, że na faworyta do jego sprowadzenia wyrasta aktualnie Tottenham.

Aouar na wylocie z Lyonu

Aouar całą dotychczasową karierę spędził w Olympique Lyon, w którego barwach rozegrał do tej pory 172 spotkania, zdobywając 32 bramki i notując 31 bramek. Po słabych występach na początku nowego sezonu, podobnie jak kilku innych czołowych zawodników Lyonu, został wystawiony przez dyrektora sportowego klubu na listę transferową.

Sięgnięcie po Aouara wydaje się ciekawą opcją dla Tottenhamu, który nowy sezon rozpoczął od pokonania broniącego mistrzowskiego tytułu Manchesteru City. Przedstawiciele Kogutów mają jeszcze prawie dwa tygodnie na osiągnięcie porozumienia z Lyonem oraz samym zawodnikiem.

