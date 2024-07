Torino znalazło następcę Buongiorno w La Liga. Jest porozumienie

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Saul Coco

Saul Coco zastąpi Boungiorno w Torino

Reprezentant Włoch, Alessandro Buongiorno, został sprzedany do Napoli prowadzonego przez Antonio Conte na początku letniego okienka transferowego, co zmusiło Torino do znalezienia odpowiedniego zastępcy. Wygląda na to, że Granata nie potrzebowała zbyt wiele czasu na załatanie dziury w defensywie. Różne źródła, w tym “Sportitalia” i “Canarias7”, Byki doszły do porozumienia z Las Palmas w sprawie transferu Saula Coco. Umowa opiewa na sumę 7-7,5 miliona euro płatnych z góry oraz 2-3 miliony euro w bonusach. Dodatkowo, Las Palmas otrzyma 10% z ewentualnej przyszłej sprzedaży zawodnika.

Saul Coco skończył 25 lat w lutym, a choć urodził się i wychował w Hiszpanii, gra w reprezentacji Gwinei Równikowej. Jak dotąd zaliczył 16 występów w reprezentacji, strzelając trzy gole, co jest znakomitym wynikiem jak na defensywnego zawodnika.

Coco gra głównie jako środkowy obrońca, ale może również występować na prawej stronie obrony lub nawet jako defensywny pomocnik. Jest wychowankiem akademii Las Palmas, a także miał krótkie wypożyczenia do Espanyolu i UA Horta. Las Palmas jest zmuszone do sprzedaży swojego zawodnika, ponieważ kontrakt Coco wygasa w czerwcu 2025 roku i istnieje ryzyko, że zawodnik odejdzie za darmo latem przyszłego roku. Stąd też wynika stosunkowo niska opłata transferowa.

