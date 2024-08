To byłby przełom w karierze Milika! Dziennikarz wieszczy transfer

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Tego jeszcze nie było, Milik może trafić do Arabii

O tym, że Arkadiusz Milik ma opuścić tego lata Juventus mówi się od dawna. Napastnik reprezentacji Polski nie jest w planach Thiago Motty na rozpoczynający się w przyszłym tygodniu sezon i mówiąc kolokwialnie jest wypychany z klubu ze stolicy Piemontu. Niemniej cały czas trwają też spekulacje, gdzie 30-latek mógłby trafić.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Arkadiusz Milik może w najbliższym czasie znaleźć się na celowniku klubów w Arabii Saudyjskiej. Do tej pory spekulowano głównie o zespołach z Włoch oraz Francji, ale tak egzotyczny kierunek jest nowością w rozmowach na temat przyszłości Polaka. Z pewnością jednak byłby to znaczący przełom w jego karierze, bowiem gra na Półwyspie Arabskim powiązana jest z korzyściami majątkowymi i – mówiąc kolokwialnie – ustawieniem do końca życia.

Milik w Juventusie występuje od sierpnia 2022 roku. Łącznie w barwach klubu z Serie A rozegrał 75 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zaliczył tylko dwie asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 6 milionów euro. Można domniemywać, że nowy klub będzie jego ostatnim na takim poziomie, bowiem Milik Arkadiuszu w lutym skończy 31 lat.

