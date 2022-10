PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

FC Barcelona rozważa sprzedaż Frenkiego de Jonga za rok, jeżeli do klubu wpłynie bardzo wysoka oferta. Idealnym zastępcą dla Holendra byłby, według dyrektorów, Youri Tielemans. Reprezentant Belgii najprawdopodobniej zostanie 30 czerwca wolnym zawodnikiem, więc Blaugrana musiałaby porozumieć się wyłącznie z graczem.

Frenkie de Jong zarabia w Barcelonie więcej, niż chciałby obecny zarząd. Klub rozważa sprzedaż Holendra latem, jeżeli wpłynie wysoka oferta

Blaugrana uważa, że idealnym następcą de Jonga byłby Youri Tielemans

Belg ma umowę z Leicester City obowiązującą zaledwie do końca tego sezonu. 1 lipca najprawdopodobniej zostanie wolnym zawodnikiem

Tielemans idealnym rozwiązaniem w przypadku odejścia Frenkiego

FC Barcelona nadal nie rozwiązała kwestii Frenkiego de Jonga. Reprezentant Holandii pozostał na Camp Nou, ale żadna ze stron nie może być w pełni usatysfakcjonowana. Sam gracz często pełni rolę rezerwowego, zaś klub nie zdołał przekonać gracza do renegocjowania warunków swojej umowy. 25-latek inkasuje znacznie więcej, niż pozwalają wewnętrzne reguły dotyczące płac. Katalońskie media donosiły, że zawodnik jest skłonny do rozpoczęcia rozmów w tej sprawie, ale dopiero pod koniec trwającego sezonu.

Tymczasem dziennik Sport przekonuje, że Blaugrana jest otwarta na sprzedaż swego podopiecznego latem. Koniecznym warunkiem jest pokaźna oferta. Przypomnijmy, że latem odrzucono propozycję w wysokości 80 milionów euro, płynącą z Manchesteru United.

Jeżeli dojdzie do sprzedaży, klub ma już wytypowanego idealnego następcę. Youri Tielemans gra na pozycji de Jonga, a do tego ma za sobą blisko trzy lata pozytywnej weryfikacji na boiskach Premier League. Co jednak najważniejsze, 1 lipca zostanie wolnym zawodnikiem. Jak dotąd reprezentant Belgii nie chce słyszeć o przedłużeniu wygasającej umowy z Leicester City. To każe wierzyć, że pomocnik liczy na przenosiny latem.

Jeżeli Barcelonie uda się porozumieć z 25-latkiem, ubije świetny interes. Nie będzie musiało płacić ani centa kwoty odstępnego, zaś na samego gracza może podziałać magia i wielkość instytucji, jaką jest Duma Katalonii. Ta musi jednak mieć świadomość z czyhającej konkurencji. O usługi Belga walczyć będzie wiele zespołów Premier League, z Liverpoolem na czele. One z pewnością będą mogły zaproponować graczowi lepsze warunki finansowe. Gracz Leicester podkreśla, że nie zamierza rozmawiać o swojej przyszłości przed zakończeniem mundialu. Sport przekonuje, że Mateu Alemany zamierza nawiązać relację z agentami 25-latka na przełomie listopada i grudnia.

Tielemans rozegrał w tym sezonie już dziewięć meczów w angielskiej ekstraklasie. Zanotował w nich bramkę i asystę.

Czytaj więcej: Heroizm stopera Realu. Występ w Klasyku niepewny.

Real Madryt FC Barcelona 2.35 3.60 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2022 14:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin