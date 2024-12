dpa picture alliance / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Mikel Arteta

Thomas Partey pod lupą Barcelony

FC Barcelona od dawna zmaga się z problemami finansowymi, dlatego planuje dokonać kilku wolnych transferów, by odciążyć budżet. Niewykluczone, że na Camp Nou wyląduje stoper Bayeru Leverkusen – Jonathan Tah – który prowadzi zaawansowane rozmowy z władzami Dumy Katalonii w sprawie letniej przeprowadzki. Według mediów w tym samym okienku do ekipy Blaugrany na podobnej zasadzie może trafić także Thomas Partey.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez hiszpański dziennik “Mundo Deportivo” FC Barcelona jest zainteresowana zakontraktowaniem Thomasa Parteya, który po zakończeniu obecnego sezonu najprawdopodobniej będzie dostępny za darmo. Umowa defensywnego pomocnika z Arsenalem wygasa bowiem wraz z końcem czerwca 2025 roku i w tym momencie niewiele wskazuje na kontynuowanie współpracy między stronami.

31-letni Ghańczyk może więc wrócić do La Ligi, gdzie występował przed przenosinami do Premier League. Thomas Partey wcześniej imponował formą w barwach Atletico Madryt, które w 2020 roku zarobiło na jego sprzedaży 50 mln euro. Mierzący 185 cm zawodnik mógłby wnieść sporo doświadczenia do linii środkowej Barcelony, gdzie grają głównie młodzi piłkarze. Bilans Thomasa Parteya w tej kampanii to 25 meczów, 2 bramki i 2 asysty.