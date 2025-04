dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Vissel Kobe chciałby zakontraktować Thomasa Mullera

Najbliższego lata Thomas Muller będzie dostępny na podstawie wolnego transferu. Bayern Monachium nie przedłużył bowiem wygasającego kontraktu z 35-letnim napastnikiem. W tym momencie nie wiadomo, gdzie doświadczony zawodnik zagra w przyszłym sezonie, o ile nie zakończy piłkarskiej kariery. Mistrz świata z 2014 roku najczęściej jest łączony z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Chrapkę na jego pozyskanie ma między innymi Los Angeles FC z tamtejszej MLS.

Tymczasem pojawił się nowy kierunek dla Thomasa Mullera, o czym poinformował Christian Falk z niemieckiej gazety “BILD”. Zdaniem wspomnianego dziennikarza zainteresowanie legendą bawarskiego klubu wykazuje również Vissel Kobe. Warto dodać, że w japońskiej ekipie niegdyś występowały dwie legendy światowego futbolu – Andres Iniesta oraz Lukas Podolski. Ciężko powiedzieć, czy 35-latek pójdzie ich śladami, dołączając do drużyny z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wydaje się, że 131-krotny reprezentant Niemiec nie będzie traktował priorytetowo oferty z J1 League, ponieważ bliżej mu jest do przenosin do Major League Soccer. Thomas Muller w koszulce Bayernu Monachium rozegrał łącznie 747 spotkań, zdobył 248 bramek i zaliczył 274 asysty. Mierzący 185 centymetrów piłkarz wstawił do gabloty aż dwanaście pater za mistrzostwo Bundesligi oraz dwa trofea za zwycięstwo w prestiżowej Lidze Mistrzów.