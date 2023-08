Thiago Cionek został zaprezentowany jako nowy zawodnik trzecioligowego U.S. Avellino. Polski defensor związał się trzyletnim kontraktem z nowym klubem.

IMAGO / Independent Photo Agency Na zdjęciu: Thiago Cionek

Thiago Cionek będzie występował w przyszłym sezonie na poziomie Serie C

Nowym klubem obrońcy został U.S. Avellino

Polak związał się dwuletnim kontraktem z drużyną z regionu Kampanii

Oficjalnie: Thiago Cionek nowym zawodnikiem U.S. Avellino

Thiago Cionek od przyszłego sezonu będzie bronił barwy U.S. Avellino. Polski defensor związał się z nowym zespołem dwuletnim kontraktem. Klub z regionu Kampanii występuje w Serie C, czyli trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech.

U.S. Avellino będzie szóstym klubem Thiago Cionka na Półwyspie Apenińskim. Przez ostatnie trzy lata Polak występował w Reggianie, ale wraz z końcem czerwca jego kontrakt z klubem wygasł i stał się zawodnikiem poszukującym klubu, czyli wolnym agentem.

21-krotny reprezentant Polski przez cztery sezony występował na polskich boiskach, broniąc barwy Jagiellonii Białystok. Dla klubu z województwa podlaskiego rozegrał łącznie 106 spotkań i nawet trzykrotnie udało mu się wpisać na listę strzelców.

