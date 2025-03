Theo Hernandez opuści AC Milan. Wskazano nazwiska następców

AC Milan i Theo Hernandez zbliżają się do końca wspólnego rozdziału. Obrońca ma odejść z klubu po zakończeniu sezonu. Portal Quotidiano Sportivo podał nazwiska dwóch potencjalnych następców.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Tyrick Mitchell i Maxim De Cuyper wśród następców Theo Hernandeza

AC Milan nie potrafi dojść do porozumienia ws. nowego kontraktu z Theo Hernandezem. Obecna umowa lewego obrońcy obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że wspólna droga obu stron zakończy się po sezonie.

Media na Półwyspie Apenińskim są przekonane, że Hernandez latem zmieni barwy klubowe. Rossoneri będą chcieli wykorzystać ostatni dzwonek, aby zarobić na piłkarzu, dając mu zielone światło na poszukiwanie nowego pracodawcy. Zarząd mediolańskiego zespołu jest przygotowany na takie rozwiązanie i rozpoczął już pracę nad znalezieniem godnego następcy.

Zobacz wideo: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Jak informuje portal MilanNews.it, powołując się na wieści z Quotidiano Sportivo w notesie dyrektorów Milanu znalazły się dwa nazwiska. Pierwszym piłkarzem jest Maxim De Cuyper, czyli 24-letni reprezentant Belgii. Wychowanek Club Brugge podobnie jak Theo Hernandez to ofensywny obrońca, który lubi angażować się w grę z przodu. W bieżących rozgrywkach zaliczył sześć asyst i zdobył dwie bramki w 41 meczach.

Drugim kandydatem jest o rok starszy Tyrick Mitchell z Crystal Palace. Anglik notuje jeden z najlepszych sezonów w Premier League w karierze. W 28 występach zanotował 4 asysty, co jest jego najlepszym wynikiem, biorąc pod uwagę wszystkie kampanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Milan, póki co ma problemy z ustabilizowaniem formy w Serie A. Po 28. kolejkach zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów. Do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów, czyli TOP4 tracą na chwilę obecną aż 12 punktów.