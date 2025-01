Bruk-Bet Termalica Nieciecza poinformowała we wtorek, że testy w zespole rozpoczął 22-letni Brazylijczyk posiadający polskie obywatelstwo Thiago Dombroski. To może być ciekawy transfer lidera Betclic 1 Ligi przez rundą rewanżową.

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Brosz

Thiago Domboroski na testach w Termalice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza znakomicie radzi sobie w tym sezonie Betclic 1 Ligi. Po rundzie jesiennej popularne Słonie są liderem rozgrywek i pewnie zmierzają w kierunku bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy. Obecnie zespół Marcina Brosza zgromadził 45 punktów w 19 kolejkach i ma pięć oczek przewagi nad drugą Arką Gdynia oraz siedem nad trzecią Miedzią Legnica.

Mimo to, Termalica szykuje wzmocnienia przed wznowieniem rozgrywek. – Testy w drużynie Bruk-Betu Termaliki rozpoczął Thiago Dombroski. To 22- letni Brazylijczyk z polskim obywatelstwem – poinformował klub. Młody zawodnik uda się wraz z pierwszym zespołem na obóz przygotowawczy do Turcji, po którym zostanie podjęta decyzja odnośnie jego przyszłości.

Thiago Dombrski jest wychowankiem brazylijskiej Cortiby, ale obecnie gra na wypożyczeniu w Portimonense SC występującym na poziomie drugiej ligi portugalskiej. Jego nominalną pozycją jest środek obrony, ale może również występować na lewej stronie defensywy. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 150 tysięcy euro.

Termalica rozgrywki ligowe wznowi 15 lutego meczem z Odrą Opole. Opolanie dość blado wyglądają w obecnej kampanii plasując się tuż nad strefą spadkową. Dla zespołu Marcina Brosza będzie to zatem znakomita okazja, by podtrzymać passę zwycięstw i umocnić swoją pozycję w fotelu lidera.

