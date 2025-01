Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thiago Dombroski

Oficjalnie: Thiago Dombroski wzmocnił Termalikę Nieciecza

Termalica Bruk-Bet Nieciecza intensywnie pracuje nad wzmocnieniami podczas styczniowego okienka transferowego. Do zespołu prowadzonego przez Krzysztofa Brede dotychczas trafiło pięciu nowych zawodników. Drużynę lidera Betclic 1. Ligi wzmocnili m.in. Krzysztof Kubica oraz Bartosz Kopacz. Jak się okazało, to nie koniec ich działań na rynku.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Termalica Bruk-Bet Nieciecza potwierdziła w środowy wieczór kolejny transfer. Do drużyny Krzysztofa Brede trafił Thiago Dombroski. Środkowy defensor przeniósł się do pierwszoligowca na zasadzie wolnego transferu z Coritiby. 22-latek był już testowany podczas zimowych przygotowań do rozgrywek i ostatecznie podpisał z klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

Thiago Dombroski jest Brazyljczykiem, który posiada również polskie obywatelstwo. Na oficjalnej stronie klubowej Termaliki możemy przeczytać, że konsul generalnej RP w Brazylii, Marta Olkowska, pomogła piłkarzowi przyjąć obywatelstwo. Pradziadkowie 22-latka bowiem pochodzili z Polski, ale na w latach 30. XX wieku wyemigrowali do Brazylii.

Przez ostatni rok Thiago Dombroski był wypożyczony do Portimonense. Brazylijski stoper w barwach portugalskiego zespołu jesienią nie rozegrał żadnego spotkania.