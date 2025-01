Tottenham dogadany z Bayernem! Wielka kasa za napastnika

fot. Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Mathys Tel

Tottenham zapłaci fortunę. Tel coraz bliżej transferu

Bayern Monachium wiązał ogromne nadzieje z Mathysem Telem. Młody napastnik dostrzega jednak, że minie jeszcze sporo czasu, zanim na Allianz Arena będzie znaczącą postacią. Pozycja Harry’ego Kane’a jest niepodważalna, a rola zmiennika nie wystarcza Francuzowi, dlatego postanowił on opuścić zespół jeszcze podczas zimowego okienka. Zgłosiło się po niego wiele klubów, więc Bawarczycy przystąpili do negocjacji.

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Tela jest Premier League. Preferuje przenosiny do Manchesteru United, choć to Tottenham wyrósł na faworyta. Dziennikarz Loic Tanzi ujawnił, że między klubami doszło już do porozumienia, a transfer miałby wynieść nawet 60 milionów euro. Francuski snajper jeszcze nie zadecydował, gdyż chce poznać większą ilość propozycji.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W gronie klubów zainteresowanych podpisem Tela znajdują się między innymi Manchester United, Chelsea, Arsenal, Aston Villa oraz wspomniany Tottenham. To Koguty działają najintensywniej, dlatego są najbliżej wschodzącej gwiazdy Bayernu Monachium. Sprawa powinna rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych godzin.

Mercato : accord Bayern-Tottenham à 60 M€ pour Mathys Tel https://t.co/HNA1njzCjB — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 30, 2025

19-letni Tel dołączył do Bayernu w 2022 roku za kwotę 20 milionów euro. Od tego czasu uzbierał 16 bramek i 7 asyst w 83 występach. W Monachium nie ma większych szans na pierwszy skład, stąd decyzja o zmianie otoczenia.