PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Hiszpańskie media zgodnie podają, że Aurelien Tchouameni porozumiał się już z Realem Madryt. Królewskim pozostają negocjacje z AS Monaco, a oczekuje się, że klub z Księstwa zażąda za pomocnika 50 milionów euro kwoty podstawowej. 22-latek ma stać się realną alternatywą dla Casemiro.

Aurelien Tchouameni ma latem dołączyć do Realu Madryt. Sam pomocnik jest zachwycony tą perspektywą i już porozumiał się z Królewskimi

Hiszpanie liczą, że AS Monaco zgodzi się na kwotę 50 milionów euro kwoty podstawowej

22-latek ma stanowić realną alternatywę dla Casemiro, który od lat nie ma godnego zastępstwa

Tchouameni wybrał – latem dołączy do Realu Madryt

Real Madryt może stać się prawdziwym bohaterem letniego okna transferowego. Niemal na pewno na Santiago Bernabeu zawita Kylian Mbappe, a klub powalczy również o Erlinga Haalanda. Dyrektorzy Los Blancos jednocześnie pracują też nad wzmocnieniami innych formacji, niż tylko ofensywy. Do stolicy Hiszpanii ma trafić jeden z największych talentów pośród defensywnych pomocników.

Zainteresowanie Realu Aurelienem Tchouamenim pojawiło się jeszcze za kadencji Zinedine’a Zidane’a. Minionej zimy Królewscy sondowali możliwość sprowadzenia Francuza z AS Monaco, ale spotkali się z zaporowymi żądaniami klubu z Księstwa. Właściciel żądał bowiem aż stu milionów euro.

Teraz jego żądania znacząco zmalały. Według największych hiszpańskich dzienników Real Madryt liczy, że ten transfer zamknie się w 50 milionach euro kwoty podstawowej. Dodatkowe 15 milionów Królewscy zaproponują w bonusach. Jeżeli zaś chodzi o indywidualne warunki, nie powinno być z tym problemu. Tchouameni marzy o grze w białej koszulce, a według niektórych źródeł już porozumiał się w kwestii umowy.

22-latek ma dać drużynie to, czego brakuje jej od wielu sezonów – alternatywę dla Casemiro. Defensywny pomocnik to jedyna pozycja w zespole, na której z powodzeniem występować może tylko jeden gracz. Ma to swoje konsekwencje, zwłaszcza, że choćby bieżąca kampania nie jest zbyt udana w wykonaniu Brazylijczyka. Czasem na jego pozycji występuje Eduardo Camavinga, ale jego naturą jest gra nieco wyżej. Francuski nabytek ma rzucić wyzwanie weteranowi i jednocześnie zabezpieczyć pozycję na najbliższą dekadę.

Tchouameni rozegrał w tym sezonie już 41 spotkań. Zanotował w nich trzy gole i dwie asysty.

Zobacz również: Przed 29. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi.

Real Madryt FC Barcelona 2.17 3.70 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2022 08:54 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin