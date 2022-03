Przed 29. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele i Casemiro

Choć bezapelacyjnie najważniejszym wydarzeniem nadchodzącej kolejki jest El Clasico, nie zabraknie też innych ciekawych spotkań. W nich Sevilla zmierzy się z Realem Sociedad, a Atletico czekają małe derby Madrytu.

Rayo Vallecano – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt po fatalnej rundzie jesiennej wraca na odpowiednie tory. Co prawda Rojiblancos nie mają większych szans na obronę mistrzostwa, ale za to w dobrym stylu awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a w La Lidze powrócili do regularnego punktowania. Diego Simeone ponownie stworzył zespół groźny pod bramką rywala i relatywnie pewny pod własną.

Na drodze Los Colchoneros stanie beniaminek, który przerażał każdego przeciwnika – ale wiele tygodni temu. Dziś Rayo Vallecano czerpie garściami z uzbieranych na jesieni punktów. Bo gdyby nie one, zespół trenera Iraoli z pewnością drżałby o utrzymanie.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico Madryt.

Superbet 2.07 zwycięstwo Atletico Zagraj!

Sevilla FC – Real Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Sevilla dwoma ostatnimi remisami rozścieliła przed Realem Madryt czerwony dywan w drodze po mistrzostwo. Nie ulega wątpliwości, że dość wąska kadra Andaluzyjczyków złapała zadyszkę, bo do wspomnianych podziałów punktów doszło odpadnięcie ze “swojej ” Ligi Europy. Los Nervionenses nadal mają jednak, o co grać. Ostatnie wicemistrzostwo Hiszpanii wywalczyli 65 lat temu. Gdyby teraz udało im się to powtórzyć, byłoby to z pewnością istotne dla morale drużyny. A grupa pościgowa w postaci Barcelony i Atletico już od kilku tygodni coraz mocniej naciska na odciski Sevilli.

Real Sociedad również ma swoje problemy. Największy z nich to poważna kontuzja największej gwiazdy – Mikela Oyarzabala. A przecież już ze swoim kapitanem w składzie Txuri-urdin mieli ogromne kłopoty z regularnym punktowaniem. Teraz o wywalczenie miejsca w europejskich pucharach będzie jeszcze trudniej.

Nasz typ: poniżej 2,5 gola.

Superbet 1.62 poniżej 2,5 bramki Zagraj!

Real Madryt – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Gdyby jeszcze kilka miesięcy temu ktoś powiedział, że niebawem czekać nas będzie najbardziej interesujące El Clasico od lat, nie uwierzyłbym. Barcelona dryfowała pomiędzy kolejnymi remisami i porażkami w lidze, a marzeniem kibiców było samo zakwalifikowanie się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dziś fani już tak na to nie patrzą. Zespół Xaviego ma obowiązek jak najszybciej zająć miejsce w czołowej czwórce, a i powalczyć o wicemistrzostwo. Odkąd nowy trener przejął Blaugranę, tylko ona punktuje tak regularnie, jak Real Madryt.

A dla Królewskich nadchodzący Klasyk z pewnością będzie mniej znaczący, niż dla rywali. Ekipa Los Blancos cieszy się z awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i ma pewną przewagę nad resztą stawki w La Lidze. Na niekorzyść Realu przemawiają też absencje żelaznych członków wyjściowej jedenastki: Ferlanda Mendy’ego i Karima Benzemy. Mimo tego w spotkaniu takim, jak to, każdy gracz ma obowiązek dać z siebie sto procent.

Nasz typ: obie strzelą.

Superbet 1.60 obie strzelą Zagraj!

Program 29. kolejki La Ligi

piątek (18.03):

21:00 Athletic Club – Getafe CF (poniżej 2,5 bramki)

sobota (19.03):

14:00 Deportivo Alaves – Granada (X)

16:15 Elche CF – Valencia CF (obie strzelą)

18:30 Osasuna Pampeluna – Levante UD (obie strzelą)

21:00 Rayo Vallecano – Atletico Madryt (2)

niedziela (20.03):

14:00 Espanyol Barcelona – RCD Mallorca (powyżej 2,5 bramki)

16:15 Cadiz CF – Villarreal CF (2)

16:15 Celta Vigo – Real Betis (obie strzelą)

18:30 Sevilla FC – Real Sociedad (poniżej 2,5 bramki)

21:00 Real Madryt – FC Barcelona (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

29. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 20:00 18 March 2022 Athletic Bilbao Getafe 1.80 3.30 5.20 1.84 3.25 5.60 1.82 3.30 5.40 1.77 3.35 6.00 13:00 19 March 2022 Deportivo Alaves Granada 2.05 3.20 3.70 2.06 3.30 3.95 2.10 3.30 3.80 2.06 3.30 3.80 15:15 19 March 2022 Elche Valencia 2.80 3.20 2.65 2.77 3.10 2.80 2.75 3.20 2.75 2.70 3.20 2.75 Pokaż 7 więcej spotkań 17:30 19 March 2022 Osasuna Levante 1.89 3.40 4.10 1.94 3.50 4.15 1.93 3.50 4.20 1.90 3.50 4.20 20:00 19 March 2022 Rayo Vallecano Atletico Madrid 4.15 3.25 2.00 4.00 3.30 2.05 4.00 3.30 2.07 3.85 3.30 2.05 13:00 20 March 2022 Espanyol Mallorca 2.09 3.25 3.50 2.15 3.30 3.65 2.15 3.40 3.60 2.10 3.40 3.60 15:15 20 March 2022 Cadiz Villarreal 4.35 3.55 1.80 4.75 3.55 1.82 4.75 3.60 1.82 4.50 3.65 1.81 15:15 20 March 2022 Celta Vigo Real Betis 2.24 3.30 3.15 2.25 3.45 3.25 2.30 3.40 3.20 2.26 3.40 3.20 17:30 20 March 2022 Sevilla Real Sociedad 2.07 3.20 3.65 2.12 3.20 3.90 2.15 3.25 3.75 2.09 3.30 3.75 20:00 20 March 2022 Real Madrid Barcelona 2.15 3.60 3.25 2.12 3.70 3.35 2.17 3.70 3.30 2.10 3.65 3.30 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2022 12:14 .

Oferta dla nowych klientów i transmisje w Superbet

Ten mecz możesz obstawiać w Superbet zakłady bukmacherskie. Bukmacher ten oferuje tydzień bez ryzyka do 1300 zł (cashback) i do 200 zł bonusu na start dla nowych klientów. Czytelnicy naszego serwisu otrzymają też freebet o wartości 34 zł. Można też odebrać dodatkowy bonus 20 zł za pobranie aplikacji Superbet. To łącznie 1554 zł w bonusach!Taki pakiet promocyjny otrzymasz tylko jeśli przy rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL.

Warto też skorzystać z promocji Super Przewaga. Jeśli wytypowana przez Ciebie drużyna osiągnie w dowolnym momencie spotkania dwa gole przewagi – niezależnie od wyniku końcowego, Superbet rozliczy Twój zakład jako wygrany. Szczegóły na stronie bukmachera.

W Superbet dostępne są też darmowe transmisje tv z meczów La Liga. Wystarczy się zarejestrować.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.