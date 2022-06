Pressfocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni w barwach narodowych

Wygląda na to, że przyszłość Aureliena Tchouameniego jest już jasna. Jak informuje David Ornstein z The Athletic, Francuz osiągnął już ustne porozumienie z Realem Madryt i latem przeniesie się do Hiszpanii. Kwota transferu ma opiewać na 100 milionów euro.

Real Madryt od kilku tygodni stara się o transferu Aureliena Tchouameniego

Transfer skomplikował się z powodu wysokich oczekiwań finansowych AS Monaco

The Athletic informuje, że pomocnik uzgodnił już warunki kontraktu z Królewskimi

Monaco ze sporym zarobkiem na Tchouamenim

Gdy jasne stało się, że Kylian Mbappe nie przeniesie się do Hiszpanii, Real Madryt skupił się na pozyskaniu Aureliena Tchouameniego z AS Monaco. Francuz uchodzi za jeden z największych młodych talentów Ligue 1, a jego postawa w ostatnim sezonie zasługiwała na uznanie. Zanotował on pięć bramek i trzy asysty w 50 meczach, jednak jego wpływ na grę Monakijczyków nie znajduje odzwierciedlenia w liczbach.

Tchouameni wzbudził zainteresowanie wielu topowych europejskich klubów, a o jego transfer poza Królewskimi starał się Liverpool i Paris-Saint Germain. Przeszkodą na drodze transferu stały wysokie oczekiwania finansowe AS Monaco. Włodarze klubu oczekiwali za niego przynajmniej 100 milionów euro, włączając w to opłacenie wysokiego podatku od sprzedaży. Taka kwota skutecznie odstraszyła The Reds, którzy w ostatnim tygodniu wycofali się z wyścigu o podpis pomocnika.

🚨 EXCL: Real Madrid have reached verbal agreement with Monaco to sign France midfielder Aurelien Tchouameni in package worth over €100m. Clubs finalising paperwork + regulatory process before signing & official confirmation @TheAthleticUK #RMFC #ASmonaco https://t.co/QtFyvFNZSt — David Ornstein (@David_Ornstein) June 7, 2022

We wtorek David Ornstein poinformował, że 22-latek osiągnął już ustne porozumienie z Realem Madryt i latem zasili kadrę Los Blancos. Transakcja ma wynosić nawet powyżej 100 milionów euro, a klub w najbliższych dniach powinien wydać oficjalny komunikat o pozyskaniu Francuza.

