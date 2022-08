PressFocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

We wtorek przy okazji informacji na temat transferu Bartłomieja Drągowskiego do Spezii, Piotr Dumanowski poinformował, że do włoskiego klubu może dołączyć jeszcze jeden Polak. Tomasz Włodarczyk doprecyzował te wieści, twierdząc, że blisko ekipy z Ligurii jest Szymon Żurkowski.

Szymon Żurkowski może powiększyć polską kolonię w Spezii

Obecnie w klubie z Ligurii występuje Drągowski, Kiwior i Reca

Były gracz Górnika Zabrze ma jednak także inne możliwości na przyszłość

Czterech Polaków w jednym klubie?

W Spezii Calcio występowali już Arkadiusz Reca i Jakub Kiwior. W środę do tego grona dołączył oficjalnie Bartłomiej Drągowski, który podpisał z nowym klubem trzyletni kontrakt. Piotr Dumanowski, który przeprowadzał wywiad z reprezentantami Polski przed rozpoczęciem nowego sezonu Serie A i był na miejscu we Włoszech poinformował za pośrednictwem Twittera, że do Spezii dołączy jeszcze jeden Polak.

Bartek Drągowski jutro zostanie ogłoszony jako zawodnik Spezii, ale z tego co usłyszeliśmy polska kolonia w klubie może jeszcze w trakcie tego mercato powiększyć się o jedno polskie nazwisko. Czterech Polaków w klubie z ligi TOP5, tego jeszcze nie było. #włoskarobota — Piotr Dumanowski (@PDumanowski) August 9, 2022

W środę te doniesienia sprecyzował Tomasz Włodarczyk. Do Spezii może dołączyć jeszcze Szymon Żurkowski, który miał bardzo udany poprzedni sezon. Były gracz Górnika Zabrze, który przebywał na wypożyczeniu w Empoli zbierał niezwykle pochlebne recenzje za swoje występy. Za transferem przemawiają bardzo dobre relacje właścicieli obu klubów.

Obecnie, pomocnik przygotowuje się do nowego sezonu w barwach Fiorentiny, do której dołączył w 2019 roku.

Jednak jak dodaje polski dziennikarz to nie jedyna opcja dla Szymona Żurkowskiego. Polak może pozostać w Fiorentinie lub wrócić do Empoli, a w grę wchodzi również transfer do Bolonii. Jego zdaniem każda z tych możliwości jest prawdopodobna i rozstrzygnie się w drugiej połowie sierpnia.

