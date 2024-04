Sebastian Szymański łączony z włoskim gigantem. Zastąpi Polaka?

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański ma świetny sezon w Turcji

Polakiem interesują się kluby z czołowych europejskich lig

Według tureckich dziennikarzy może on zastąpić Piotra Zielińskiego w Napoli

Szymański zastąpi Zielińskiego?

Sebastian Szymański stał się ulubieńcem kibiców Fenerbahce w tym sezonie. Wszystko za sprawą znakomitych występów, jakie Polak odnotowuje na tureckich boiskach. Dobra forma oprócz zainteresowania fanów przyciąga również uwagę zagranicznych klubów, które monitorują poczynania Polaka. Jedną z drużyn bacznie przyglądających się Szymańskiemu jest Napoli.

W związku z prognozowanym odejściem Piotra Zielińskiego do Interu Mediolan, Napoli zmuszone będzie poszukać wzmocnień w drugiej linii. Tureccy dziennikarze bardzo szybko połączyli kropki. Ich zdaniem kandydatem do zastąpienia “Ziela” może być właśnie Szymański. Jak informuje tv100.com, charakterystyka piłkarza Fenerbahce odpowiadałaby władzom Neapolu, dla których zakup ofensywnego pomocnika będzie priorytetem w najbliższe lato.

Fenerbahce byłoby skłonne pożegnać się z pomocnikiem, jednak musiałoby to odbyć się na warunkach włodarzy tureckiego klubu. Nieoficjalnie mówi się, że kwota, jaką trzeba zapłacić za Szymańskiego, wyniesie około 30 milionów euro. Polak dopiero co podpisał kontrakt do końca 2027 roku, więc wyciągnięcie go ze Stambułu nie musi być wcale proste.

W obecnej kampanii Sebastian Szymański notuje fenomenalne liczby w klubie. Wystąpił on już w 48 oficjalnych spotkaniach od początku sezonu. Strzelił w nich 12 goli i zanotował 16 asyst.