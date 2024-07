Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno i Sancho trafią do PSG, Simons i Ugarte do Manchesteru United

Paris Saint-Germain wciąż nie zdecydował się uaktywnić w letnim oknie transferowym. Po przeprowadzeniu tylko jednego wzmocnienia paryski zespół zwolnił działania na rynku w celu nabycia nowych gwiazd. Te z kolei są w stolicy Francji bardzo potrzebne, bowiem z klubem pożegnał się Kylian Mbappe, który do tej pory był twarzą drużyny z Parc des Princes.

Do ciekawych informacji dotarł dziennikarz Loic Tanzi z L’Equipe. Jego zdaniem PSG umieściło na liście życzeń dwóch piłkarzy Czerwonych Diabłów. Co więcej, jeden z nich Jadon Sancho miał dać zgodę na transfer do Paryża. Ponadto w klubie rozważają możliwość złożenia oferty za kapitana Manchesteru United – Bruno Fernandesa. Z drugiej strony ułatwieniem w przeprowadzeniu niewątpliwe zaskakujących transferów miałby być fakt, że klub z Old Trafford mocno naciska na sprowadzenie Manuela Ugarte.

Inny zawodnik, który łączony jest z przeprowadzką do Premier League to Xavi Simons. W związku z tym w letnim oknie transferowym może dojść do niemałej sensacji i wymiany na linii Manchester – Paryż.

Manchester United et le PSG ont des choses à se raconter cet été. Ugarte, Simons d’un côté. Sancho, Bruno Fernandes de l’autre. Concurrence pour Lenny Yoro… — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 22, 2024

Na ten moment trudno wyobrazić sobie, aby Manchester United pozbył się Bruno Fernandesa. Portugalczyk jest nie tylko liderem zespołu, ale również kapitanem. W dodatku oddanie jednej z największych gwiazd w zamian za dwóch niedoświadczonych graczy mogłoby zostać negatywnie przyjęte przez angielskich kibiców.