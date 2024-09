Szczęsny przemówił ws. Barcelony! Stanowcza reakcja

Wojciech Szczęsny zabrał głos ws. informacji dotyczących podpisania kontraktu z FC Barceloną. W rozmowie z Mundo Deportivo wyznał, że ma nadzieje, iż Marc Andre ter-Stegen szybko wróci do zdrowia.

Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Mam tylko nadzieje, że Marc wkrótce wyzdrowieje – powiedział Szczęsny

Wojciech Szczęsny pod koniec sierpnia rozwiązał kontrakt z Juventusem i ogłosił zakończenie kariery. Natomiast wszystko wskazuje na to, że były reprezentant Polski zmienił zdanie i wróci do gry. Wpływ na decyzję 34-latka z pewnością ma fakt, że FC Barcelona skontaktowała się z nim w obliczu poważnej kontuzji podstawowego golkipera, czyli Marca Andre ter-Stegena.

Coraz więcej informacji z Hiszpanii sugeruje, że Wojciech Szczęsny i FC Barcelona powiedzieli sobie “tak”. Były bramkarz Juventusu czy Arsenalu miał zgodzić się na roczny kontrakt do końca sezonu 2024/2025. Sam zainteresowany w rozmowie z Mundo Deportivo nie był skłonny do zdradzenia żadnych szczegółów. W rozmowie z dziennikarzem podkreślił tylko, że liczy na to, że ter-Stegen szybko wyzdrowieje.

– Mam tylko nadzieję, że Marc wkrótce wyzdrowieje, jest dobrym przyjacielem i świetnym bramkarzem, życzę mu wszystkiego najlepszego. To jedyna rzecz, którą mogę skomentować – powiedział Wojciech Szczęsny, cytowany przez profil BarcaInfo na portalu X.

Najnowsze informacje ws. Szczęsnego, które opublikował dziennikarz Goal.pl, Piotr Koźmiński mówią, że obecnie trwają negocjację z Juventusem. Chodzi o klauzulę, która gwarantuje Starej Damie konkretną kwotę. Jeśli sprawa zostanie rozwiązana, to Szczęsny będzie mógł bez problemu związać się z Dumą Katalonii.