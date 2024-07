fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny może trafić do Arabii Saudyjskiej lub zostać we Włoszech

Wojciech Szczęsny początkowo zakładał, że zostanie w Juventusie przynajmniej do wygaśnięcia obecnej umowy. Klub z Turynu zaplanował przyszłość nieco inaczej, bowiem z uwagi na sytuację finansową postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie z polskim bramkarzem już tego lata. Nowym numerem jeden między słupkami zotsanie Michele Di Gregorio, którego transfer udało się sfinalizować. Mimo ważnego kontraktu Szczęsny nie zamierza stawać na przeszkodzie Starej Damy i pójdzie jej na rękę, zmieniając klub w trakcie trwającego okienka.

Gdzie może wylądować Szczęsny? Dotychczas wydawało się, że przesądzony jest jego transfer do Al-Nassr. On sam miał w przeszłości propozycję z Arabii Saudyjskiej, lecz wówczas ją odrzucił. Nie był zainteresowany tym kierunkiem, lecz obecnie miał być na niego “skazany”. Temat transferu nieoczekiwanie wyhamował, bowiem jest póki co blokowany przez Public Investment Fund. Nie ulega jednak wątpliwościom, że niedługo stanie się możliwy do sfinalizowania.

Z niepewnej sytuacji chce z kolei skorzystać Monza, która po stracie Di Gregorio może zastąpić go właśnie Szczęsnym. Złożyła już propozycję Juventusowi oraz samemu Polakowi, oferując dużo mniejsze zarobki od Al-Nassr, które byłoby gotowe płacić mu nawet 20 milionów euro rocznie.

Szczęsny ma na stole dwie oferty i musi podjąć odpowiednią decyzję. Może zostać we Włoszech, gdzie zarobi mniejsze pieniądze lub przenieść się do Arabii Saudyjskiej, co pozwoli na ogromny zarobek.