Wojciech Szczęsny jest coraz bliżej sensacyjnego transferu do Barcelony. Polak miał zaakceptować propozycję giganta - donosi El Chiringuito.

Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zaakceptował ofertę Barcelony

Wojciech Szczęsny po odejściu z Juventusu postanowił zakończyć piłkarską karierę. Jego decyzja zszokowała piłkarskie środowisko, bowiem w mediach rozpisywano się na temat kolejnych klubów zainteresowanych jego angażem. Wydawało się, że Szczęsny na pewno nie wróci do piłki, ale ostatnie dni to kolejny gigantyczny obrót spraw.

Barcelona poszukuje nowego bramkarza po kontuzji Marc-Andre ter Stegena. Niemiec wypadł z gry do końca sezonu, więc klub jest zdecydowany na transfer awaryjny. Rozgląda się za zawodnikami bez kontraktów. Szczęsny wyrósł na faworyta zaraz obok Keylora Navasa. Hansi Flick preferuje natomiast angaż Polaka, więc to on jest bliżej gry dla zespołu z Katalonii.

Pierwotnie traktowano te informacje z przymrużeniem oka, ale coraz więcej źródeł przekonuje, że w temacie trwają intensywne prace. El Chiringuito idzie o krok dalej i zapewnia, że Szczęsny zaakceptował już propozycję Barcelony. Sensacyjny ruch ma zostać dopięty w przyszłym tygodniu.

🚨 Wojciech Szczęsny powiedział "TAK" FC Barcelonie. W przyszłym tygodniu będzie nowym bramkarzem Blaugrany. [@10JoseAlvarez] (3️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 25, 2024

Szczęsny musi zapłacić niewielką kwotę Juventusowi, jeśli zamierza dołączyć do Barcelony. Przy okazji rozstania strony zawarły właśnie takową klauzulę. Polak chce ponadto od Blaugrany zapewnienie, że będzie bezwzględnym numerem jeden między słupkami.