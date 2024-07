Hellas Verna prawdopodobnie zrezygnuje z transferu Karola Świderskiego. Klub z Serie A jest zdeterminowany do pozyskania innego gracza, a mianowicie Roberta Bożenika, o czym informuje Florian Plettenberg ze "Sky Sports DE".

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski jednak zostanie w MLS, Hellas wybrał inną opcję

Karol Świderski podczas ostatniego zimowego okna transferowego został wypożyczony z Charlotte FC do Hellasu Verona. W barwach włoskiego klubu, który zdołał utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej, rozegrał 15 meczów i zdobył dwa gole. Przez długi czas wydawało się, że zespół z Miasta Romeo i Julii będzie chciał zostawić popularnego “Świdra” w swoich barwach, ale najnowsze informacje wskazują na to, że może stać się inaczej.

Wszystko bowiem przez fakt, że Hellas Verona naciska na transfer Roberta Bożenika. Informacje w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg ze “Sky Sport DE”. Według jego doniesień sam zawodnik jest bardzo zainteresowany taką propozycją i z dużą przyjemnością przeniesie się do zespołu z Serie A. Tym samym pozycja napastnika, a co za tym idzie powrót Świderskiego do tego zespołu wydaje się już mało możliwy.

Bożenik ma 24-lata i jest obecnie graczem portugalskiej Boavisty. W barwach klubu z Półwyspu Iberyjskiego rozegrał w minionym sezonie 34 mecze, w których zdobył 11 goli i zanotował dwie asysty. W narodowej kadrze ma 44 występy i siedem goli. Na ostatnim Euro zagrał cztery razy, ale pozostał bez gola i asysty.

Z kolei Świderski związany jest umową z Charlotte FC do końca grudnia 2025 roku i wiele wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych pozostanie do końca tego kontraktu.

