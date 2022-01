fot. PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski według informacji Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl znalazł się na celowniku jednego z klubów MLS. Chętny jest podobno gotowy zaoferować pięć milionów euro za reprezentanta Polski.

W mediach pojawiły się nowe wieści dotyczące Karola Świderskiego

14-krotny reprezentant Polski znalazł się na celowniku jednej z ekip z MLS

PAOK Saloniki podobno otrzymał konkretna propozycję w sprawie 24-latka

Świderskie niezwykluczone, że zmieni klub

Karol Świderski to jeden z tych zawodników, który nie mógł narzekać na Paulo Sousę w drużynie narodowej. 24-latek był kluczową postacią w szeregach polskiej ekipy dowodzonej przez Portugalczyka.

Świderski w reprezentacji Polski w 14 meczach zanotował sześć trafień. Tymczasem jako zawodnik PAOK Saloniki w tej kampanii były napastnik Jagiellonii Białystok wystąpił łącznie w 16 spotkaniach ligowych, w których zdobył cztery bramki. Ogólnie Świderski rozegrał w 28 meczów w tym sezonie.

Wierząc informacjom Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl polski piłkarz może niebawem pożegnać się z klubem z Grecji. Świderski ma kontrakt ważny z PAOK-iem Saloniki do końca czerwca 2024 roku. Tymczasem rynkowa wartość zawodnika wynosi sześć milionów euro.

PAOK Saloniki otrzymał ofertę za Karola Świderskiego w wysokości 5 milionów euro od klubu z MLS. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 19, 2022

Światło dzienne ujrzała wiadomość, że Świderski znalazł się na celowniku jednego z klubów z MLS, który jest gotowy wyłożyć na transfer z udziałem Polaka pięć milionów euro. Podobna mowa o Charlotte FC. Barw tej ekipy broni Jan Sobociński, który wcześniej występował w Łódzkim Klubie Sportowym. Jeśli transakcja doszłaby do skutku, to 24-latek byłby kolejnym po Kacprze Przybyłko i Adamie Buksie polskim napastnikiem, który trafiłby do jednej z ekip zza oceanu.

