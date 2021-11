Niklas Suele ma kontrakt z Bayernem Monachium ważny do końca czerwca przyszłego roku. Tymczasem najnowsze doniesienia mediów sugerują, że niemiecki piłkarz może latem przyszłego roku na zasadzie wolnego kontraktu może trafić do Newcastle United.

Niklas Suele ma kontrakt ważny z Bawarczykami do końca czerwca 2022 roku

Niemieckie media podają, że 26-latek może dołączyć do Newcastle United

Zawodnik podobno jest otwarty na przeprowadzkę do ekipy z Premier League

Suele otwarty na transfer do Newcastle

Niklas Suele według doniesień niemieckich mediów jest otwarty na kontynuowanie kariery w Premier League. 26-latek podobno odbył już nieoficjalne rozmowy z Newcastle United w sprawie dołączenia do tej ekipy na zasadzie wolnego transferu.

Ciekawe jest jednak to, że jeszcze w minionym miesiącu Suele przekonywał, że jest szczęśliwy w Monachium. Zawodnik dał tym samym do zrozumienia, że może zdecydować się na podpisanie nowej umowy z Bayernem dowodzonym aktualnie przez Juliana Nagelsmanna.

Piłkarz udzielił wywiadu Suddeutsche Zeitung, wypowiadając się samych pochlebnych słowach o ekipie z Allianz Arena i życiu w Monachium. – Oczywiście myślę o swojej przyszłości, ale naprawdę trudno mi ocenić, co ona przyniesie – mówił Suele.

– Co mogę powiedzieć? Moja dziewczyna i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi w Monachium. Mój syn tutaj się urodził, mam w tym mieście swojego brata. Muszę spokojnie ocenić, co dla mnie będzie najlepszy – kontynuował zawodnik.

– Postaram się utrzymać dobrą formę do końca sezonu, chcąc zdobyć zaufanie trenerem. To, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, czy miesiącach jest sprawą otwartą – podsumował obrońca.

W tej kampanii Suele wciąż jest jedną z kluczowych postaci ekipy z Monachium. Jak dotąd wystąpił we wszystkich 10 meczach Bayernu w Bundeslidze, rozpoczynając osiem z nich w wyjściowym składzie.

Od momentu, gdy trafił do teamu z Allianz Arena z Hoffenheim w 2017 roku, zaliczył w Bayernie 149 występów, wygrywając z tą ekipą między innymi cztery razy mistrzostwo Niemiec i raz Ligę Mistrzów.

