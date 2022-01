PressFocus Na zdjęciu: Rafał Strączek

Rafał Strączek poleciał na testy medyczne do Francji. Jeżeli przejdzie je pomyślnie, latem bramkarz zmieni Stal Mielec na Girondins Bordeaux. 22-latek od startu poprzedniego sezonu jest podporą swojej drużyny, a w meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza obronił dwa rzuty karne.

Kontrakt Rafała Strączka ze Stalą Mielec wygasa wraz z końcem sezonu

22-latek poleciał na testy do Francji i prawdopodobnie latem trafi do Girondins Bordeaux jako wolny zawodnik

Rundę wiosenną bramkarz spędzi jeszcze w Ekstraklasie

Rafał Strączek o krok od transferu do Ligue 1

Wiele wskazuje na to, że niebawem będziemy mieli kolejnego bramkarza na francuskich boiskach. Według doniesień Jarosława Kolińskiego z Przeglądu Sportowego Rafał Strączek poleciał już do Francji na testy medyczne. Jeżeli przebiegną one według planu, 22-latek dojdzie do porozumienia z Girondins Bordeaux.

Strączek jest związany ze Stalą Mielec kontraktem do końca bieżącego sezonu. Sam golkiper nie był zainteresowany prolongowaniem umowy, a od stycznia mógł w pełni legalnie poszukać nowego pracodawcy. Wszystko wskazuje na to, że już latem wzmocni szeregi Żyrondystów.

22-letni bramkarz od początku ubiegłego sezonu był pewnym punktem Stali Mielec. W bieżącej kampanii utrzymał swoją dyspozycję, a w spotkaniu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza wsławił się, broniąc dwa rzuty karne. Podkarpacki zespół będzie musiał zastanowić się nad wzmocnieniem latem pozycji golkipera; Strączek rundę wiosenną spędzi jeszcze w Ekstraklasie.

Tym samym najprawdopodobniej Strączek dołączy do Marcina Bułki i Radosława Majeckiego w Ligue 1. Pierwszy z nich jest wypożyczony z Paris Saint-Germain do OSG Nice, zaś drugi broni barw AS Monaco. Bramkarz Stali Mielec rozegrał w tym sezonie szesnaście meczów w Ekstraklasie. W pięciu z nich zachował czyste konto.

