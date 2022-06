fot. PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling wygląda na to, że jest coraz bliżej zmiany klubu. Reprezentant Anglii ma rozstać się z Man City, ale wciąż kontynuować karierę w Premier League. ESPN daje do zrozumienia, że doświadczony piłkarz jest pod wrażeniem nowego właściciela Chelsea.

Raheem Sterling nie ma raczej przyszłości w Man City

Mistrzowie Premier League pozyskali Erlinga Haalanda i Juliana Alvareza, więc dla Ang;lika może brakować miejsca w kadrze

27-latek wydaje się chętny na transfer do Chelsea

Sterling zainteresowany przeprowadzką do Chelsea

Raheem Sterling prawdopodobnie wkrótce sfinalizuje transfer i zamieni klub z Etihad Stadium na team ze Stamford Bridge. W angielskich mediach pojawiają się informacje, że suma transakcji z udziałem 27-latka wyniesie 50-60 milionów funtów.

ESPN daje do zrozumienia, że przeprowadzka Sterlinga z Man City do Chelsea, to tylko kwestia czasu. Nie tylko sternicy The Blues są zdecydowani na tego typu transfer, ale także sam zawodnik z optymizmem patrzy na tego typu rozwiązanie. Zawodnik jest pod wrażeniem ambicji nowego właściciela Chelsea – Todda Boely’ego.

Sterling może jednocześnie wkrótce trafić do kolejnego wielkiego klubu w Anglii. Zawodnik w latach 2010-2015 bronił barw Liverpoolu.

Tymczasem do Man City trafił za ponad 63 miliony euro.

Urodzony w Kingston zawodnik to 77-krotny reprezentant Anglii, który ma duże szanse na występy na mundialu w Katarze. W ostatnim sezonie Sterling rozegrał 47 meczów, notując w nich 17 trafień. Tym samym 27-latek miał swój wkład w drugie z rzędu mistrzostwo Premier League wywalczone przez The Citizens.

