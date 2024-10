Sterling niepewny przyszłości w Arsenalu. Arteta ma dylemat

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Arteta ma inne opcje, Sterling może wrócić do Chelsea

Raheem Sterling w ostatnim dniu letniego okna transferowego został bohaterem głośnej transakcji na linii Arsenal – Chelsea. Reprezentant Anglii zmienił klub i od sezonu 2024/2025 zakłada koszulkę The Gunners. Klub z czerwonej części Londynu postawił jednak tylko na wypożyczenie skrzydłowego z opcją ewentualnego wykupu. Jak się jednak okazuje, przyszłość piłkarz stoi pod znakiem zapytania.

Nowe informacje ws. przyszłości 29-latka przekazał dziennikarz dobrze orientujący się w sprawach The Gunners – Charles Watts. Jego zdaniem Arsenal rozważa brak aktywacji klauzuli dotyczącej wykupu zawodnika. Jest to głównie spowodowane faktem, że Mikel Arteta ma na oku kilku innych piłkarzy, o których myśli pod kątem wzmocnienia zespołu na sezon 2025/2026.

Sterling jak na razie nie zachwyca w barwach Arsenalu. Reprezentant Anglii wystąpił w 7 meczach we wszystkich rozgrywkach, lecz zdobył tylko jedną bramkę i raz asystował. Łącznie na boisku spędził zaledwie 243 minuty głównie, wchodząc na murawę z ławki rezerwowych.

W przeszłości Sterling reprezentował w Premier League barwy trzech innych czołowych klubów. Anglik ma na swoim koncie występy w Chelsea, Manchesterze City oraz Liverpoolu. Najwięcej, bowiem aż 339 spotkań rozegrał dla The Citiziens w latach 2015-2022.

Arsenal na chwilę obecną zajmuje 3. miejsce w Premier League z dorobkiem 17 punktów. Do drugiego w lidze Man City tracą 3 oczka, zaś do The Reds strata wynosi 4 punkty po 8. kolejkach bieżącego sezonu.