PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling chce jeszcze poczekać z decyzję w sprawie swojej przyszłości. Obecna umowa reprezentanta Anglii z Manchesterem City wygasa w przyszłym roku, a jej przedłużenie stoi pod znakiem zapytania. W przypadku 27-latka możliwe są wszystkie scenariusze.

Kontrakt Raheema Sterlinga z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2023 roku

Zawodnik z decyzją w sprawie swojej przyszłości chce poczekać do końca czerwcowych spotkań w Lidze Narodów

Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Anglika wymieniane są Arsenal i Tottenham

Sterling zastanawia się nad przyszłością

W obecnym sezonie Sterling rozegrał dla klubu i reprezentacji 52 spotkania, zdobywając 19 bramek i notując dziewięć asyst. Manchester City chętnie zatrzymałby go w drużynie na dłużej, ale sam zawodnik chce rozważyć wszystkie “za i przeciw”. Tym bardziej, że w ostatnim czasie w ważnych spotkaniach, jak niedawne z Realem Madryt, rozpoczynał mecz na ławce rezerwowych.

Sterling jest mocno związany z City, co sprawia, że przedłużenie kontraktu jest prawdopodobne, ale przed podjęciem decyzji chciałby poznać rolę, jaką miałby w najbliższym czasie pełnić w zespole. Według informacji The Athletic Sterling do sprawy podchodzi spokojnie i z podjęciem decyzji w sprawie przyszłości chce poczekać do zakończenia rozgrywek Ligi Narodów w czerwcu.

Reprezentant Anglii nie może również narzekać na brak zainteresowania ze strony innych klubów. W brytyjskich mediach pojawiły się w ostatnim czasie spekulacje na temat jego możliwych przenosin do jednego z londyńskich klubów – Arsenalu i Tottenhamu. Taki ruch wydaje się jednak mało prawdopodobny, a jeżeli Sterling podjąłby decyzję o odejściu z Manchesteru City, to wybrałby raczej kierunek zagraniczny.

Wszystko jednak wskazuje na to, że przed rozpoczęciem rozmów z innymi klubami, Sterling najpierw zasiądzie do rozmów z Manchesterem City. The Athletic podkreśla, że relacje zawodnika z klubem są bardzo dobre, a komunikacja między nimi jest dojrzała i szczera.

