Lobotka dostępny w promocyjnej cenie. Napoli może stracić gwiazdę

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Stanislav Lobotka

Lobotka ma klauzulę odstępnego. Wynosi ona tylko 25 mln euro

Stanislav Lobotka do wielu sezonów jest jednym z najlepszych pomocników w całej Serie A. 30-letni pomocnik stanowi o sile linii środkowej SSC Napoli, z którym w sezonie 2022/2023 wygrał mistrzostwo Włoch. Niewykluczone, że drużyna Azzurrich powtórzy ten sukces w obecnej kampanii, ponieważ po ostatniej kolejce wróciła na fotel lidera tabeli, wyprzedzając Inter Mediolan. To zasługa między innymi właśnie Stanislava Lobotki, który w tym sezonie imponuje wysoką dyspozycją.

Świetna forma mierzącego 168 centymetrów zawodnika oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, a tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień mediów. Sytuację słowackiego gwiazdora podobno monitorują takie kluby jak Manchester United, Paris Saint-Germain oraz FC Barcelona. Bardzo ciekawe informacje ujawnił Fabrizio Romano, zdaniem którego w kontrakcie defensywnego pomocnika z SSC Napoli znajduje się atrakcyjna klauzula odstępnego.

Wynosi ona tylko 25 milionów euro, co oznacza, że 30-latek jest do wzięcia w promocyjnej cenie. Ten zapis aktywuje się wraz z początkiem najbliższego letniego okienka transferowego. To zaskakujące wieści, ponieważ wcześniej spekulowano, iż za Stanislava Lobotkę będzie trzeba zapłacić dwa razy więcej – 50 milionów euro Warto dodać, że chrapkę na ściągnięcie byłego zawodnika Celty Vigo oraz FC Nordsjaelland mają także zamożne ekipy z Arabii Saudyjskiej, które mogą zaoferować mu największe zarobki.