PressFocus Na zdjęciu: Paulo Sousa

Saga z Paulo Sousą wreszcie dobiegła końca. Po rozwiązaniu swojego kontraktu z reprezentacją Polski związał się z brazylijskim Flamengo.

Paulo Sousa w czwartek wieczorem rozstał się z reprezentacją Polski, opłaciwszy klauzulę odstępnego

Portugalczyk został nowym szkoleniowcem brazylijskiego Flamengo

Sousa znalazł nowego pracodawcę

Długa saga związana z przyszłością Paulo Sousy wreszcie dobiegła końca. Po okołobożonarodzeniowych przepychankach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w czwartej Cezary Kulesza poinformował o zerwaniu kontraktu z Portugalczykiem.

Jako Zarząd @pzpn_pl podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 29, 2021

W kuluarach mówi się, że były już selekcjoner zapłacił PZPN-owi 300 tysięcy euro, by móc rozwiązać swój kontrakt. Przypomnijmy, że umowa wiązała go z reprezentacją Polski do końca eliminacji do mistrzostw świata. W marcu Biało-czerwoni rozegrają pierwszy mecz barażowy z Rosjanami. Na barkach prezesa PZPN-u jest teraz znalezienie następcy Paulo Sousy.

Ten nie ma jednak problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. Po ogłoszeniu zerwania swojej umowy z Polakami, nic nie stało na przeszkodzie Portugalczykowi, by usiąść do oficjalnych negocjacji z Flamengo. Brazylijski klub poinformował już o dojściu do porozumienia z 51-latkiem. Podpisał kontrakt obowiązujący przez dwa sezony, ale podobno w umowie znalazła się klauzula umożliwiająca przedłużenie współpracy o kolejne dwanaście miesięcy.

Flamengo to jeden z największych klubów w Kraju Kawy. Mają na koncie siedem mistrzostw Brazylii – jedynie Palmeiras i Santos mają ich więcej. Okaże się, czy Paulo Sousa dostarczy do klubowej gabloty nowe trofea.

Zobacz również: Paulo Sousa rozwiązał kontrakt z reprezentacją Polski!