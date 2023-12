fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Legia Warszawa rozważa sprzedaż Bartosza Slisza już tej zimy

Po sezonie wygasa kontrakt pomocnika, więc to ostatnia okazja na zarobek

Do klubu wpłynęły dwie oferty za 24-letniego piłkarza

Slisz gotowy na zagraniczny transfer

Bartosz Slisz od dawna łączony jest z zagranicznym transferem. Za pół roku wygasa jego kontrakt z Legią Warszawa, więc jest to dobra okazja, aby sprzedać go tej zimy. Zwłaszcza, że w obecnym sezonie defensywny pomocnik spisuje się znakomicie, co również zaowocowało kolejnymi powołaniami do reprezentacji Polski.

W programie na kanale Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk poinformował, że do stołecznego klubu wpłynęły dwie oferty. Jedna pochodzi z amerykańskiej Atlanty United, a druga z włoskiego Lecce. Co ciekawe, Sliszowi bliżej do przenosin do MLS, gdzie również można się wypromować, a później wrócić do Europy już jako znacznie bardziej ukształtowany piłkarz.

Obie oferty opiewają na kwocie w okolicach dwóch milionów euro. Legia może zarobić trochę więcej, ale z uwagi na wygasającą umowę, jej pozycja negocjacyjna jest dość słaba.

Niewykluczone, że Legia na finiszu sprzeciwi się transferowi. Zrobi to, jeśli uzna, że mając Slisza w swojej jedenastce, będzie w stanie zaprezentować się w Ekstraklasie i Lidze Konferencji na tyle dobrze, że zarobi jeszcze większe pieniądze, niż na jego sprzedaży. Sam 24-latek jest natomiast gotowy do transferu.

🚨Bartosz Slisz ma dwie konkretne oferty: Atlanta United i Lecce. Oferty wpłynęły już do Legii Warszawa. Scenariuszy tego transferu jest kilka.



Szczegóły: https://t.co/sfwYgX9R9a — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 28, 2023

