Śląsk Wrocław przeprowadził pierwszy zimowy transfer!

Śląsk Wrocław dokonał pierwszego zimowego wzmocnienia. Hiszpański lewy obrońca Marc Llinares podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku i dołączył do zespołu, by pomóc w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska

Marc Llinares nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Marc Llinares, 25-letni obrońca pochodzący z Barcelony, został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w akademii Villarrealu, jednak nie udało mu się przebić do pierwszego zespołu. Później reprezentował m.in. drużyny młodzieżowe RCD Mallorca, Algeciras CF, Osasuna B oraz Albacete, gdzie zyskał doświadczenie na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.

W 2023 roku Llinares opuścił Hiszpanię, przenosząc się do szwedzkiego Hammarby IF, gdzie szybko znalazł się w wyjściowej jedenastce. W pierwszym sezonie rozegrał 12 spotkań. Jego drużyna zakończyła sezon jako wicemistrz Szwecji, co stanowiło duży sukces klubu.

Śląsk Wrocław liczy, że Llinares pomoże w walce o utrzymanie. – Marc to piłkarz, który swoimi umiejętnościami i nastawieniem może wnieść wiele do zespołu. Wierzymy, że będzie ważnym wzmocnieniem naszej defensywy – powiedział prezes klubu, Patryk Załęczny.

Llinares podpisał umowę do czerwca 2026 roku i dołączył do drużyny jeszcze przed wyjazdem na obóz przygotowawczy. Zawodnik nie krył radości z nowego wyzwania: – Śląsk to wielki klub, a Wrocław to fantastyczne miasto. Dam z siebie wszystko, aby pomóc drużynie osiągnąć nasze cele.

Zawodnik będzie występował na boisku z numerem 28.