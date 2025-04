Śląsk Wrocław może stracić gwiazdę za 100 tys. euro. Ujawniono klauzulę

Śląsk Wrocław w przypadku spadku do Betclic 1 Ligi może stracić Jose Pozo. Hiszpan błyszczy w rundzie wiosennej PKO Ekstraklasy, a Bartosz Wieczorek z "TVP Sport" ujawnił klauzulę wykupu pomocnika.

PressFocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Pozo i Al Hamlawi mają w kontrakcie ze Śląskiem klauzulę odejścia

Śląsk Wrocław po fatalnej rundzie jesiennej był głównym faworytem do spadku z PKO Ekstraklasy. Jednak wiosną zespół prowadzony przez Ante Simundza prezentuje się naprawdę znakomicie. Choć nadal jest w strefie spadkowej to traci tylko dwa punkty do znajdującej się na bezpiecznym 15. miejscu w tabeli Lechii Gdańsk. Sprawa utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej jest zatem całkowicie otwarta.

Duża w tym zasługa Jose Pozo, który po transferze z za 80 tys. euro z cypryjskiej Karmiotissy prezentuje się wyśmienicie w barwach Śląska. Jak ujawnił Bartosz Wieczorek na łamach “TVP Sport” latem Hiszpan może opuścić wrocławski klub za kwotę 100 tysięcy euro. Właśnie tyle wynosi jego klauzula odejścia, ale będzie ona ważna tylko wtedy, gdy zespół spadnie do 1 Ligi.

Drugim zawodnikiem, który podbija boiska PKO Ekstraklasy jest Assad Al Hamlawi. Palestyńczyk trafił na Dolny Śląsk za ponad milion złotych z szwedzkiego Oddevold. W jego przypadku nie ujawniono podano konkretnej kwoty, ale informuje Bartosz Wieczorek “kwota uplasowałaby się w Top 10 najwyższych transakcji w historii klubu i znacznie przekracza sumę, za którą WKS pozyskał napastnika”. Warto również podkreślić, że i w tym przypadku będzie ona aktywna jedynie w momencie spadku Śląska z ligi.

W kolejnym spotkaniu wrocławianie zmierzą się z GKS-em Katowice. Jeśli powtórzą znakomity występ z meczu z Cracovią i ponownie zgarną trzy punkty to będą mieli okazję wydostać się ze strefy spadkowej przy korzystnych wynikach innych zespołów.