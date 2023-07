Magiera dostanie obrońcę. Śląsk czeka na dokumenty

Do realizacji transferu Aleksandra Paluszka do Śląska Wrocław brakuje jeszcze tylko papierów podpisanych przez Górnika Zabrze. Wydaje się, że to tylko formalność, ale kontuzja obrońcy Zabrzan Konstandinosa Triantafyllopoulosa może ten temat skomplikować.

Fot. Łukasz Sobala pic.twitter.com/nUguMV76ru