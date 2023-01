PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Włoskie media uważają, że transfer Hakima Ziyecha do PSG może mieć także duży wpływ na przenosiny Milana Skriniara do ekipy ze stolicy Francji. Według tamtejszych dziennikarzy paryżanie mogą dokonać dwóch wzmocnień w ostatnim dniu okienka transferowego.

PSG blisko wypożyczenia Ziyecha

Ten ruch może wpłynąć na transfer Skriniara

Inter gotowy obniżyć swoje wymagania

Skriniar już w styczniu trafi do PSG?

L’Equipe jako pierwsze poinformowało, że Paris Saint-Germain prowadzi zaawansowane negocjacje, aby pozyskać Ziyecha z Chelsea, ale ważnym aspektem jest to, że jest to jedynie wypożyczenie na sześć miesięcy bez obowiązku wykupu.

Jeśli ten priorytetowy ruch dojdzie do skutku i PSG dołączy do składu gracza ofensywnego to będzie mogło skupić się również na wzmocnieniu obrony i sprowadzeniu Milana Skriniara z Interu Mediolan.

Kontrakt Skriniara wygasa 30 czerwca tego roku, a sam zawodnik praktycznie potwierdził, że jest już wszystko dogadane przed letnim transferem do Paris Saint-Germain, gdzie ma trafić jako wolny zawodnik.

Jednak wobec wypożyczenia Ziyecha, PSG będzie miało fundusze na pozyskanie Skriniara już w styczniu. Oczekuje się, że Inter jest w stanie zmniejszyć swoje oczekiwania z 20 do 15 milionów euro w ostatnim dniu okienka, co może doprowadzić do rychłej finalizacji również tego transferu.

