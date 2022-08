Pressfocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek jest otwarty na opuszczenie Southampton. Po Polaka jeszcze podczas letniego okna transferowego może zgłosić się klub z Premier League.

Po pięciu latach Jan Bednarek może opuścić Southampton

Polakiem interesuje się klub z Premier League

W nowym zespole 26-latek zagrały z reprezentantem Polski

Możliwy polski duet w klubie Premier League

Jan Bednarek miał problem z przebiciem się do składu Southampton, po tym jak pięć lat temu przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Lecha Poznań za sześć milionów euro. Polak w swoim pierwszym sezonie w Anglii zagrał osiem meczów, a później pojechał nawet na mistrzostwa świata w Rosji. 26-letni defensor do tej pory wystąpił dla Świętych już 152 razy (siedem trafień i dwie asysty). Bednarek chętnie spróbowałby nowego wyzwania, co umożliwić mu może Aston Villa.

Na początku okna transferowego polski stoper łączony był z przenosinami do Serie A, ponieważ zainteresowanie Bednarkiem wyrażało Napoli oraz Roma. Temat ucichł i 26-latek zaczął sezon w Premier League. Teraz Polak znów może liczyć na zmianę pracodawcy i to w dodatku w Premier League. Po Bednarka nie zgłasza się zespół z topu, ale klub mający aspiracje gry w europejskich pucharach.

Aston Villa potrzebuje wzmocnić środek obrony. Poważnej kontuzji doznał bowiem sprowadzony tego lata z Sevilli Diego Carlos. Brazylijczyka zabraknie przez ponad pół roku, więc na pozycji stopera w drużynie Stevena Gerrarda pojawił się wakat. Aston Villa zabiega o Polaka, który w nowym zespole spotkałby Matty’ego Casha. Z kolei konkurentami do miejsca w składzie byliby: Tyrone Mings, Calum Chambers, Ezri Konsa, a także Kortney Hause.

