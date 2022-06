PressFocus Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva pozostaje w kontakcie z Neymarem. Doświadczony obrońca przyznał, że marzy o tym, by jego rodak trafił do Chelsea. Marca przekonuje, że stoper zrobi, co w jego mocy, by do tego doszło.

Thiago Silva zna się z Neymarem z reprezentacji Brazylii oraz wspólnych występów dla Paris Saint-Germain

Paryżanie rozważają sprzedaż swojej gwiazdy tego lata

Marca przekonuje, że Silva zrobi wszystko, by jego rodak trafił do Chelsea

“Neymar musi trafić do Chelsea!”

Thiago Silva może pełnić nieformalną rolę agenta Chelsea. Madrycka Marca donosi bowiem, że doświadczony środkowy obrońca regularnie rozmawia z Neymarem na temat transferu drugiego z wymienionych na Stamford Bridge.

Obaj panowie znają się z licznych występów w reprezentacji Brazylii, a także trzech wspólnych sezonów w Paris Saint-Germain. Teraz, gdy giganci Ligue 1 rozważają sprzedaż swojej gwiazdy, jej rodak może wykorzystać tę znajomość. Jak bowiem donosi hiszpański dziennik, Silva marzy o tym, by występować z kolegą w Premier League.

– On [Neymar – przyp. PP] musi dołączyć do Chelsea. Jeśli do tego dojdzie, będzie to najlepsza możliwa rzecz. To, kim jest Neymar, nie wymaga tłumaczenia. Na razie nic nie wiem na ten temat, ale mam nadzieję, że do tego dojdzie – powiedział 37-latek podczas niedawnego wydarzenia w Recife, w którym brał udział.

Nie ulega wątpliwości, że stoper przy okazji z chęcią zagrałby na nosie PSG. Nie krył żalu z powodu wyrzucenia go z paryskiego zespołu z powodu wieku, podczas gdy rok później na Parc des Princes trafił Sergio Ramos. Obecnie The Blues skupiają się na wzmocnieniu innych pozycji, ale niewykluczone, że temat transferu Neymara do Londynu powróci jeszcze tego lata.

Thiago Silva, pomimo słusznego wieku, rozegrał w minionym sezonie aż 48 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy gole i dwie asysty.

