Pressfocus Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Sevilla pilnie potrzebuje minimum jednego nowego środkowego obrońcy. Hiszpański klub prowadzi zaawansowane rozmowy z Bayernem w tej sprawie.

Nowy środkowy obrońca to w Andaluzji priorytet

Sevilla ma ogromne braki na tej pozycji

Hiszpański klub stara się o stopera Bayernu

Francuz może trafić do Andaluzji

Sevilla tego lata odnotuje bardzo duży zysk z tytułu transferów wychodzących, co bardzo cieszy osoby odpowiedzialne na finanse. Do klubowej kasy tylko za sprzedaż Diego Carlosa (Aston Villa) i Julesa Kounde (Barcelona), wpłynęło 81 milionów euro. Zaniepokojenie wyraźnym ubytkiem jakości i szerokości kadry jest zaś trener Julen Lopetegui. Dyrektor sportowy Monchi stara się temu zaradzić. Wobec tego do Andaluzji może trafić reprezentujący aktualnie Bayern Tanguy Nianzou.

20-letni środkowy obrońca może pochwalić się sporą kolekcją pamiątkowych medalów za wygrane puchary, ponieważ przed dołączeniem do monachijczyków, był zawodnikiem PSG. W Paryżu Nianzou nie grał regularnie, więc wzmocnił Bayern. Dla mistrza Niemiec uzbierał jednak przez dwa lata 28 meczów. 20-latek nie ma zatem rytmu meczowego, który prawdopodobnie zapewniłaby mu Sevilla.

Przedstawiciel La Ligi i Bundesligi prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie francuskiego stopera. Rozmowy idą w dobrym kierunku, ponieważ Sevilla traktuje Nianzou jako transferowy priorytet (ma w kadrze tylko dwóch środkowych obrońców), informuje Fabrizio Romano. Świetnie poinformowany dziennikarz przekazał, ze umowa miałaby zostać sfinalizowana jeszcze w tym tygodniu. Nie precyzuje on jednak o jaki rodzaj transferu chodzi.

