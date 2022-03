fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial broniący aktualnie barw Sevilli nie zasili szeregów ekipy z La Liga na stałe po zakończeniu sezonu, przekonuje Daily Express. W porozumieniu między Man Utd a Andaluzyjczykami co prawda nie zostało takie rozwiązanie zapisane w kontrakcie. Niemniej spekulowano, że hiszpański klub może spróbować pozyskać Francuza na stałe. Najnowsze doniesienia w tej sprawie sugerują, że nie ma na to szans.

Latem dobiegnie końca przygoda Anthony’ego Martiala z Sevillą

Daily Express przekonuje, że Francuz na pewno nie zostanie w hiszpańskim klubie dłużej

Umowa piłkarza z Man Utd, z którego został wypożyczony do Andaluzyjczyków, obowiązuje do 2024 roku

Martial znów przed ważną decyzją

Anthony Martial trafił do Sevilli w styczniu na wypożyczenie do końca czerwca tego roku. Celem zawodnika w trakcie zimowego okienka transferowego było to, aby trafić do klubu, w którym będzie miał więcej okazji na grę.

Francuski zawodnik jak dotąd wystąpił w szeregach hiszpańskiej drużyny w czterech meczach, notując w nich jedno trafienie i asystę. Aktualnie zawodnik leczy kontuzję mięśniową.

Martial miał być piłkarzem, który z marszu stanie się kluczową postacią Andaluzyjczyków. Plany nakreślone przez sterników Sevilli nie do końca się jednak urealniają. Daily Express w związku z tym twierdzi, że latem zawodnik znów będzie musiał myśleć nad swoją przyszłością.

Martial ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2024 roku. Piłkarz może próbować zostać w ekipie z Old Trafford i walczą o swoją pozycję w zespole, wykorzystując fakt, że w klubie pojawi się prawdopodobnie nowy trener miejsce Ralfa Rangnicka. Ewentualnie Martial może poprosić o zmianę klubu, chcąc walczyć o to, aby znaleźć się w kadrze reprezentacji Francji na mundial w Katarze.

