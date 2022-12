Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Newcastle szykuje prawdziwą bombę na zimowe okienko transferowe. Dziennikarze Calciomercato.com przekazali, że Sroki postarają się o sprowadzenie Dusana Vlahovicia. Miałby on zostać nowym liderem ich ofensywy.

Newcastle planuje dalsze inwestycje w swoją kadrę

Klub rozważa sprowadzenie Dusana Vlahovicia

Napastnik może opuścić pogrążony w problemach Juventus

Newcastle chce podkupić napastnika Juventusu

Od czasu przejęcia klubu przez arabskich inwestorów, Newcastle United nie musi już ograniczać się, jeśli chodzi o transfery. Sroki dysponują obecnie niemal nieograniczonym budżetem, dzięki czemu mogły zacząć stopniową budowę drużyny pod większe sukcesy, aniżeli utrzymanie w Premier League. Latem klub wydał na wzmocnienia blisko 150 milionów euro.

Transfery poczynione latem przyniosły efekt. Newcastle jest wysoko w tabeli ligi angielskiej i spokojnie może w tym sezonie powalczyć o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Mimo to włodarze klubu nie zamierzają zwalniać tempa i planują już kolejne wzmocnienia. Jednym z nich może być napastnik Juventusu – Dusan Vlahovic.

Serb co prawda trafił do Juve dopiero zimą ubiegłego roku, jednak wobec potężnych problemów finansowych, a także w strukturze organizacyjnej klubu, może szybko się z nim rozstać. Działania Starej Damy, której zarząd podał się do dymisji, są obecnie badanie przez prokuraturę.

🚨 Newcastle United could offer Alexander Isak in a deal for Dusan Vlahovic.



[Source: @cmercatoweb] pic.twitter.com/GUCUG9YRDP — Transfer HQ (@Transfer__HQ) November 23, 2022

Dziennikarze Calciomercato.com nie mają wątpliwości, że Newcastle złoży wkrótce oficjalną ofertę za 22-latka. Warunkiem przeprowadzenie transferu jest jednak awans do Ligi Mistrzów. Wobec jego braku klub nie będzie inwestował tak wielkich pieniędzy w Serba. Portal Transfermarkt wycenia Vlahovicia na 80 mln euro. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do 2026 roku.

Także u nas: Wymiana Barcelony z Juventusem pod lupą prokuratury