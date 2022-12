PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Londyńska Chelsea jest zainteresowana Jadonem Sancho i sonduje jego sprowadzenie – podaje “Calciomercatoweb”. W tę transakcję mógłby zostać włączony Christian Pulisic.

Jadon Sancho znalazł się na celowniku londyńskiej Chelsea

22-latek nie do końca spełnił oczekiwania w Manchesterze United

Zmiana otoczenia mogłaby pozytywnie wpłynąć na jego dyspozycję

Jadon Sancho zmieni barwy klubowe wewnątrz Premier League?

Jak dowiedział się portal “Calciomercatoweb”, Chelsea bada możliwość pozyskania Jadona Sancho z Manchesteru United. Co więcej, włodarze “Czerwonych Diabłów” podobno są zainteresowani sprowadzeniem Christiana Pulisica, a to pozwoliłoby władzom “The Blues” włączyć Amerykanina w ewentualną transakcję, by zmniejszyć jej koszty.

Jadon Sancho został pominięty przez Garetha Southgate’a przy ustalaniu kadry reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata w Katarze. Aktualnie 22-letni skrzydłowy pracuje indywidualnie, aby wrócić do najwyższej formy. Wychowanek Watfordu w Premier League nie spisuje się tak dobrze, jak radził sobie w Bundeslidze.

23-krotny reprezentant “Synów Albionu” przywdziewa koszulkę popularnych “Czerwonych Diabłów” od lipca 2021 roku, kiedy to przeniósł się na Old Trafford za 85 milionów euro z Borussii Dortmund. Wcześniej urodzony w 2000 roku zawodnik szkolił się w akademii Manchesteru City oraz Watfordu.

Jadon Sancho podczas obecnej kampanii rozegrał czternaście meczów, strzelił trzy bramki i dołożył do tego dorobku jedną asystę. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje jego wartość na mniej więcej 60 milionów euro.