Odejście Paula Pogby z Manchester United jest przesądzone i nikogo nie zaskoczy fakt, że francuski pomocnik nie przedłuży kontraktu z klubem z Old Trafford. Zaskakujący może być jednak wybór nowego pracodawcy 29-latka.

Od 1 lipca Paul Pogba przestanie być piłkarzem Manchester United

Faworytami w walce o jego podpis do tej pory zdawali się być Juventus FC i PSG

Goal.com jednak donosi, że francuskiego pomocnika będzie chciał również zatrudnić Manchester City!

6-letni pobyt 91-krotnego reprezentanta Francji na Old Trafford to jedno wielkie pasmo rozczarowań, zarówno dla klubu, jak i dla samego zawodnika. Paul Pogba z Manchester United wywalczył zaledwie dwa trofea – Ligę Europy i Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 2016/2017. Francuz nigdy nie stał się też liderem Czerwonych Diabłów, przez co kibice 20-krotnych mistrzów Anglii pożegnają go bez większego żalu. Ralf Rangnick, gdy rozpoczął pracę w Manchesterze, był co prawda pod wrażeniem nieprzeciętnych umiejętności podopiecznego i uważał, że nowy MU musi być budowany wokół Pogby. To jednak za mało, aby Francuz zdecydował się przedłużyć wygasającą w czerwcu umowę.

Wśród potencjalnych kierunków, jakie może wybrać Pogba najczęściej padały nazwy jego poprzedniego klubu, a więc Juventus FC oraz planującego kadrową rewolucję PSG. Wiele mówiło się również o Realu Madryt (lecz głównie w okresie, gdy szkoleniowcem Królewskich był jego rodak Zinedine Zidane), a także o FC Barcelona. Goal.com donosi jednak, że do gry o Pogbę włączył się również Manchester City!

Obywateli latem opuści fundamentalna postać drugiej linii, a więc Fernandinho. I właśnie jego następcą miałby być Pogba, który z powodzeniem radzi sobie, grając zarówno na pozycji numer “sześć”, jak i na pozycji numer “osiem”. Menedżer The Citizens, Pep Guardiola od dłuższego czasu jest wielkim admiratorem talentu Francuza i widziałby go na Etihad Stadium. Tym bardziej, że w obecnej kadrze miejsce odchodzącego Brazylijczyka mógłby zająć jedynie Rodri, który jednak nie jest tak wszechstronnym graczem jak Pogba.

Dla Pogby propozycja przejścia do City, byłaby kusząca również ze względu na możliwe do zdobycia trofea. MC bowiem od 2016 r. zdobyli ich w Anglii aż osiem.

