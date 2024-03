IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting latem może odejść z Bayernu Monachium

Umowa 34-letniego napastnika z Bawarczykami kończy się bowiem 30 czerwca

FC Barcelona podobno nie wyklucza wzmocnienia swojego składu Kameruńczykiem

Eric Maxim Choupo-Moting przymierzany do Barcelony

FC Barcelona nadal ma spore problemy finansowe i w letnim okienku nie będzie mogła wydać zbyt dużo pieniędzy. Wszystko więc wskazuje na to, że klub ze stolicy Katalonii jest zmuszony do szukania na rynku okazji do wzmocnienia swojego składu tanim kosztem.

W to wpisuje się Eric Maxim Choupo-Moting, który według Ekrema Konura znajduje się na radarze Blaugrany. Jeśli 34-letni napastnik nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2024 roku kontraktu z Bayernem Monachium, to będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.

73-krotny reprezentant Kamerunu przed przeprowadzką do bawarskiej ekipy występował w Paris Saint-Germain. Co ciekawe, Eric Maxim Choupo-Moting na Allianz Arenie miał okazję dzielić szatnię z Robertem Lewandowskim, którego może teraz spotkać w Barcelonie.