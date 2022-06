Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Zdaniem “La Repubblica”, Cristiano Ronaldo latem może wrócić do Włoch. Usługami Portugalczyka poważnie jest bowiem zainteresowana AS Roma.

Cristiano Ronaldo jest rozczarowany postawą Manchester United w sezonie 2021/2022

Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się bowiem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Niezadowolenie Portugalczyka chce w AS Roma wykorzystać Jose Mourinho

Frustrujący sezon CR7

Za Cristiano Ronaldo frustrujący sezon. Portugalczyk dwoił się i troił (24 gole w 39 meczach), ale Manchester United po raz kolejny nie zdobył żadnego trofeum. Najbardziej rozczarowujący był fakt, że Czerwone Diabły zajęły dopiero 6. miejsce w Premier League, w związku z czym zabraknie ich w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W rozgrywkach 2022/2023 nowym menedżerem MU będzie Eric ten Hag. Choć Holender zapewniał, że chce budować zespół w oparciu o Portugalczyka, to jednak 37-letni atakujący wcale nie czuje, że ten Hag wiążę z jego osobą dalekosiężne plany. W związku z tym nakazał swojemu agentowi, Jogre Mendesowi poszukiwania nowego klubu.

Ronaldo znów z Mourinho

“La Repubblica” donosi, że największe zainteresowanie CR7 wykazuje AS Roma. Szkoleniowcem rzymian jest bowiem Jose Mourinho, który ze swoim rodakiem pracował w Realu Madryt w latach 2010-2013. Portugalczycy wygrali wówczas z Królewskimi mistrzostwo (2011/2012) i Puchar Hiszpanii (2010/2011). Ronaldo bardzo wówczas sobie chwalił współpracę ze The Special One, w końcu czując się w pełni szanowanym w stolicy Hiszpanii.

Mendes od dawna z kolei umieszcza swoich piłkarzy na Stadio Olimpico w Rzymie. To dzięki niemu nowymi graczami Giallorrosich zostali niedawno Rui Patricio i Sergio Oliveira. Co prawda otoczenie Ronaldo podkreślało, że ten może latem przenieść się wyłącznie do klubu, który będzie występować w Champions League. Ponowna współpraca z Mourinho może jednak zmienić perspektywę Ronaldo.

